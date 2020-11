Nesta altura, os centros e jardinagem e os viveiros têm exemplares com raizame, em vaso e com a raiz nua. Aproveite estes últimos, que são geralmente mais baratos, para comprar árvores de sombra. Faça também sebes. Este é o momento ideal para fazer sebes de buxo ou ligustro, espécies que se dão bem em Portugal. Se já tem sebes, aplique-lhes o primeiro tratamento para prevenir o aparecimento de fungos. Esta é uma boa altura para empreender este procedimento.

Tenha atenção ao vento

Se alguma das suas novas aquisições é delicada e na sua zona o vento é uma constante, plante junte a um muro caniço para proteger as plantas.

Cubra as friorentas

Recolha as folhas caídas das árvores e triture-as para que sirvam de cobertura nos maciços arbustivos. Se não tem folhas suficientes, compre casca de pinho e cubra as plantas mais friorentas.

Limpe o relvado

Nesta altura, praticamente não é necessário cortar ou regar o relvado. É tempo, sim, de eliminar a folhagem que o cobre e a relva seca que impede a adequada oxigenação.

Arregace as mangas para conseguir sebes com bom aspeto

Faça agora estas duas tarefas para que as sebes mantenham o bom aspeto do verão. Cave a seus pés para eliminar as daninhas que surgiram. Para prevenir invasões futuras, aplique uma cobertura de cortiça em toda a área. Para manter uma bonita silhueta, espere pelo fim do período da atividade vegetativa para aparar com o corta sebes.

Aposte nas espécies da época

É tempo de:

- Jaracandá

As flores de cor azul violeta surgem antes das folhas. Cresce muito rapidamente e não gosta de geadas.

- Urze

Tem folhagem plumosa e flores axilares brancas ou rosas. Adora a sombra e a humidade. Trata-se de uma espécie acidófila.

Texto: Luís Melo