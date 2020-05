Jardim de rochas para um verão (ainda) mais florido

O fim do inverno e o início da primavera é uma das melhores alturas para lançar as bases para a criação de um jardim de rochas para o verão. É nessa altura que deve começar os preparativos para ter um pequeno rock garden na estação de maior calor. Para melhores resultados, cubra as pedras com gravilha antes de fazer os furos para plantar. Saiba quais são os quatro passos a seguir para atingir o resultado pretendido.

1. Abra uma pequena cova

Cave um buraco com a ajuda da pá. Introduza cuidadosamente o torrão de raízes da planta à mesma altura em que se encontrava no vaso.

2. Envolva as raízes

Plantar em buracos pequenos pode ser complicado. Lave as raízes e envolva-as em papel de celulose húmido antes de as colocar no buraco.

3. Preencha com terra sem compactar

Preencha o buraco com a terra extraída e com as mãos compacte ligeiramente o terreno em redor do exemplar. Por cima, coloque a gravilha que retirou.

4. Sopre as sementes

Coloque algumas sementes na palma da mão e sopre com uma palhinha para as introduzir nas fendas mais pequenas. Ficará surpreendido com o resultado posterior.