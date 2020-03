Está quase a chegar a estação mais desejada por todos aqueles que gostam de flores, de plantas, de jardins, de jardinagem e de jardinar. Nesta altura do ano, os dias começam a ser maiores e as diferentes variedades botânicas começam a dar sinais de quebrar a dormência do inverno. Já se veem as primeiras folhas dos freixos, das tílias e dos lódãos. Nesta fase, as árvores de fruto, sobretudo as amendoeiras, as ameixoeiras e os damasqueiros, cobrem-se de flores coloridas.

À medida que a natureza prossegue o seu ritmo, são também muitas as tarefas a empreender, no jardim, no pomar, na horta, no pátio, no terraço e na varanda e, até dentro de casa, as suas plantas de interior exigem cuidados. Há sementeiras e plantações para fazer, há as infestantes e outras pragas para combater, árvores e arbustos para podar e ainda variedades botânicas para transplantar, para além de outros trabalhos que pode ver na galeria de imagens que se segue.