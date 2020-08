Faça uma horta com os seus filhos. As recomendações de uma engenheira agrícola

Tomilho, alecrim, manjericão, menta, orégãos, salsa e coentros.

3 dicas para plantar com êxito

1. Abra a cova de plantação, um bocadinho maior do que o tamanho do vaso da planta.

2. Retire a planta do vaso sem puxar. Deve-se inverter a posição do vaso, apoiando a planta numa mão enquanto com a outra retiramos o vaso.

3. Solte as raízes e coloque a planta na cova, aconchegando bem a terra em volta, pressionando-a com a mão.

Os conselhos de manutenção a adotar

Estes são os principais cuidados a ter:

- Retirar as ervas daninhas para que não se alimentem dos nutrientes necessários para o crescimento das plantas deve ser uma preocupação constante.

- Aplicar fertilizantes orgânicos uma vez por mês é outro dos gestos a empreender. Não utilize tratamentos químicos na horta.

- Regue sempre que necessário para manter o composto húmido.

- Nos espinafres, retire os botões de flor que forem surgindo e arranque algumas folhas exteriores para estimular o crescimento de novas folhas.

A colheita e a rega

Estas são outras duas fases que pode desenvolver em família:

Colheita

- No caso dos espinafres, vá colhendo as folhas à medida que tenham um bom tamanho.

- A beterraba está pronta a colher quando tiver o tamanho de uma bola de golfe

- O cebolo está apto quando as folhas começam a secar. Nessa altura, já o podemos colher.

- No caso do tomilho, vá cortando à medida que é preciso para cozinhar.

Duas recomendações para uma rega eficaz

1. Regar é muito importante. O composto deve ser mantido sempre húmido, sem estar encharcado.

2. Regue a pequena horta logo depois de acabar as plantações e não se esqueça que tem que sair água pelo fundo da floreira, para ter a certeza de que todo o composto está molhado.

As (muitas) utilizações possíveis

As flores e as plantas aromáticas podem ser utilizadas em saladas, em pratos cozinhados e como decoração. A criança deve escolher espécies que goste de ver, cheirar, tocar e/ou comer. Assim, será mais entusiasta em acompanhar o seu projeto. As plantas e as sementes de que necessita para avançar com este empreendimento familiar podem ser compradas nos mercados, nos centros de jardinagem ou nos viveiros da especialidade. Também as pode adquirir na internet, em sites especializados.

Depois de dividir o espaço disponível, deixando uma zona para cada planta crescer e se desenvolver, uma menina que eu conheço, que criou uma horta em casa com a ajuda dos pais, escolheu cinco espécies diferentes para o seu projeto de jovem agricultora. A opção da Teresinha recaiu sobre o tomilho-limão (uma erva aromática), a tagetes (uma flor), beterrabas (uma raiz), espinafres (um vegetal de folhas) e cebolas (um bolbo). Pode iniciar a experiência por um deles e depois, com o tempo, apostar noutros.

Texto: Marta Vassalo Monteiro (engenheira agrícola)