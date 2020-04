Espada-de-são-jorge. O que pode fazer para propagar esta planta

A espada-de-são-jorge é uma planta originária de África e, consoante a variedade, pode atingir de 30 centímetros a 1,5 metros de altura. "É uma planta muito fácil de cultivar, em casa, na varanda ou no terraço. Tem ainda a grande vantagem de ser uma planta purificadora do ar, o que faz com que a atmosfera em sua casa fique mais limpa e mais pura", esclarece Teresa Chambel, arquiteta paisagista, blogger, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins.

"Dizem ainda que dá sorte, atrai o dinheiro e combate o mau olhado. Por isso, é sempre uma boa opção para termos em casa", sublinha a especialista. "Na península da Coreia, para comemorar um bom negócio, compra-se uma espada-de-são-jorge. Há variedades de vários tamanhos e formas distintas, com folhas maiores, mais pequenas, mais estreitas, mais largas e até cilíndricas. Todas elas podem propagar-se da mesma forma", esclarece ainda Teresa Chambel.

"Vamos progagá-las de três formas diferentes. Uma delas é a divisão por tufos, em que pegamos na planta e a dividimos em várias. Podemos também fazer uma divisão por folhas. Separamos a planta folha a folha e plantamos uma ou várias de cada vez", explica. A terceira via é a divisão por folha. "Muitas vezes, as espadas-de-são-jorge estão em canteiros no jardim e enraízam de tal forma que não conseguimos tirar folhas com raiz, nem sequer folhas inteiras", diz.

"Neste caso, a opção é cortar uma folha em pedaços e colocar a enraizar", avança a arquiteta paisagista, autora dos livros de jardinagem "Um jardim para cuidar" e "Um jardim dentro de casa", dois títulos que integram o portefólio de lançamentos da editora A Esfera dos Livros. "Esta é a forma mais lenta de divisão e tem de se esperar mais tempo, mas este processo permite propagar uma maior quantidade de plantas de uma só vez", justifica a diretora da Jardins.

A espada-de-são-jorge desenvolve-se em qualquer tipo de substrato, "desde que bem drenado", alerta Teresa Chambel. "Podemos colocar uma camada de casca de pinheiro por cima para conservar a humidade", sugere a blogger de jardinagem. Esta variedade botânica, que gosta de zonas com sol ou meia-sombra, deve ser apenas regada quinzenalmente. "Deve fertilizá-la uma a duas vezes por ano e mudar de vaso a cada três anos", aconselha ainda a especialista.

Os passos a seguir para dividir esta planta por tufos