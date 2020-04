É certo que nesta Páscoa não vamos conseguir reunir toda a família como é tradição mas, numa altura em que as rotinas foram alteradas e os dias tornaram-se mais intensos, é importante continuar a celebrar as datas festivas, da forma que for possível.

Por isso, esteja em casa com vários elementos da família ou até mesmo sozinho(a), prepare na mesma os seus pratos preferidos e ponha uma mesa bonita para esta época.

Estas são algumas das dicas de Rita Salgueiro (Designer de Interiores), sobre como pode pôr uma mesa bonita usando o que já tem por casa.

1 – Há sempre alguma coisa que vamos guardando de um ano para o outro por isso, aproveite tudo o que tiver por casa e reúna o máximo de elementos associados à época para decorar a mesa. Ovos, Amêndoas, Coelhos, se já tiver comprado, use os de chocolate para o efeito e delicie-se no final da refeição.

2 - Crie um ambiente alegre e colorido com tons suaves e primaveris. O Centro de mesa é o mais importante na decoração desta e deve chamar logo a atenção assim que se olha para ela, como tal, poderá usar elementos do tema ou até mesmo um arranjo de flores, trazendo um pouco de natureza para dentro de casa.

3 - Esta é mais uma oportunidade para usarmos os serviços e faqueiros que ficam guardados ao longo do ano. Se tiver, use um serviço nos tons ou com motivos alusivos à época.

Se usar um serviço simples, aposte em bases de pratos nos tons referidos e num faqueiro marcante, ordenado de forma a ser usado de fora para dentro à medida que vão sendo servidos os pratos. Talheres de entrada, ou colher de sopa, ficam mais afastados do prato, os talheres de carne junto ao prato.

4 - O facto da celebração da Páscoa ser feita ao almoço impede que existam velas à mesa. Aproveite os tealights para colocar amêndoas e dar cor à mesa com elementos ligados ao tema. Pode fazer uma decoração com um ar mais descontraído, um caminho de mesa para decorar e evidenciar o centro, bases de prato para definir lugares e um serviço divertido.

5 - Para identificar os lugares use um marcador simples e original. Pode pedir ajuda às crianças e, aproveitando restos de materiais, fazerem algo criativo e que ajude a ocupar o tempo!

créditos: Rita Salgueiro

Agora que tem as todas dicas, não deixe de celebrar esta época e brinde à vida.