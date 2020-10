Foi às compras, não resistiu e agora não sabe muito bem como se há de livrar do vaso velho para transferir rapidamente a sua planta para o novo? Não é necessário que o vaso tenha ficado pequeno para mudar a flor para outro recipiente. Por vezes, basta encontrar outro que lhe agrade mais, como pode ter sido o caso. Saiba como proceder a esta operação, que também pode repetir para mudar plantas para recipientes maiores, seguindo as indicações dos especialistas.

1. Molhe o substrato e extraia a planta do vaso. Tenha cuidado para não danificar o raizame.

2. Aproveite para reduzir um pouco o raizame. Com um canivete afiado, corte os lados de forma a formar um cubo.

3. Aplique uma capa de gravilha e substrato no fundo do novo vaso e coloque a planta. Encha os lados com terra nova e regue com cuidado.