Para começar a limpar a sua máquina precisa de limpar o filtro da máquina com a escova pequena. De seguida, limpe também o suporte e a parte de dentro onde o filtro se encaixa, após ter isto feito, use uma escova de dentes para limpar em detalhe todos os cantos. Nos cantos onde a água não chega, use uma esponja embebida em detergente e após lavar tudo, passe um pano e retire todos os excessos deste. Utilize o limpa vidros para limpar o vidro da tampa. Assim que concluir tudo, passe um pano húmido no painel e despeje um litro de lixivia dentro da gaveta, por fim coloque a máquina a trabalhar no ciclo mais comprido que a sua máquina tiver e aguarde até terminar.

Lembre-se que deve limpar a máquina da roupa todos os meses, para garantir que esta está limpa e que não irá danificar a suas roupas.

