Pé na areia, no campo ou na cidade

O verão veio para ficar e chegou agora a altura de aproveitar as merecidas férias e relaxar.

Os dias quentes e cheios de sol são um convite para desfrutar ao máximo o tempo em família, seja na praia, no meio da natureza ou num ambiente intimista em casa.

Viva o verão da melhor forma e deixe-se levar pelas nossas sugestões. Inspire-se nestas ideias da hôma happy home living e renove o seu espaço de férias com escolhas adaptadas a cada ambiente e que farão com que não apeteça que estes dias acabem.

Usufrua de uns dias mais calmos, no ambiente certo, de forma a “carregar” devidamente as suas energias.

NA PRAIA

Quem não gosta de praia que se acuse!

Muito dificilmente alguém poderá dizer que não gosta de praia, não fôssemos nós um povo que ao primeiro raio de sol está de toalha estendida na areia.

Os meses de verão têm um sabor ainda mais especial com dias compridos que se podem prolongar pela noite dentro.

Quem não sonha com uma casa de praia à beira mar? Sentir a brisa do mar, relaxar num jardim, num terraço ou numa varanda e colocar os pés na areia são ótimas maneiras de descarregar o stress da cidade e respirar fundo para se livrar da rotina.

Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Decorar bem a casa onde passamos férias é essencial para trazer bem-estar a toda a família e estar conectado com o ambiente à nossa volta.

Sendo um lugar totalmente de descanso, a casa de praia não pede tanto requinte e sim funcionalidade e beleza, num ambiente mais descontraído, prático e acolhedor. Montar ambientes que remetam à tranquilidade é uma ótima opção para tornar estes espaços num refúgio da cidade.

Uma casa na praia pede cores neutras como o branco ou tons de areia e uma aposta em mobiliário de linhas simples e leves, para uma sensação mais fresca. Materiais como a madeira, a palhinha e o bambú são sempre uma ótima opção.

Viver o Verão na praia, no campo ou na cidade Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

No que toca aos têxteis, escolha tecidos mais frescos e leves como o algodão e o linho para cortinados e roupa de cama.

Viver o Verão na praia, no campo ou na cidade Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: homa

Use e abuse de pormenores e peças decorativas em tons de azul e verde água, São tons frescos, que nos remetem para o mar e transmitem calma e serenidade.

Para deixar a atmosfera ainda mais temática, escolha elementos de ligação à praia e ao universo marítimo, como cordas, bússolas, conchas, corais, algas e estrelas do mar.

Viver o Verão na praia, no campo ou na cidade Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Padrões com tons de azul, branco e o tom coral têm tudo a ver com estes elementos e ajudam a compor o ambiente.

Os tecidos podem ser estampados ou apenas com diversas cores. O ambiente deve ser alegre, criando ao mesmo tempo, um espaço que promova o lazer e o descanso

A mistura destes padrões marítimos com riscas, lembrando os antigos toldos de praia, também podem ser uma boa opção.

Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Nas paredes pode optar por quadros ou ilustrações com a mesma temática náutica e quem sabe até reutilizar uma rede de pesca.

Aqui o limite é a imaginação! Encontre o estilo que mais se adapta ao seu gosto e crie uma atmosfera tranquila e relaxante.

NO CAMPO

Para quem quer fugir da vida agitada, aproveitar umas férias no campo vai criar a fórmula perfeita para um regresso à calma, serenidade e simplicidade.

Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Respirar ar puro, ouvir o som relaxante dos pássaros, sentir a natureza e perceber que o tempo passa mais devagar. Estes são alguns dos muitos benefícios e sensações que experimentamos quando estamos no campo. Sendo assim, a decoração da sua casa de campo também deve estar alinhada com este espírito e transmitir todas essas sensações tão especiais.

Trazer a natureza para dentro de casa é o primeiro passo para uma decoração em sintonia com o ambiente exterior e deve começar com um elemento que é a grande estrela desta decoração: a madeira.

Crie um ambiente natural, rústico e ao mesmo tempo aconchegante. Faça uso da madeira, das fibras naturais e reúna vários elementos que remetam à natureza como os troncos e objetos em palhinha e rattan.

Viver o Verão na praia, no campo ou na cidade Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Opte por tons leves e terrosos, utilize decoração natural pontuada com materiais orgânicos e transporte-se para o meio da natureza, trazendo uma sensação de tranquilidade e paz.

Para conferir luminosidade e amplitude ao espaço os móveis de madeiras em tons mais claros são uma excelente opção.

Para os mais ousados coloque apontamentos das cores tendência desta temporada, como o verde lima, o mostarda e o coral, e combine com acessórios decorativos únicos e originais.

Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Os padrões florais são bem-vindos e se gostar do estilo tropical também o poderá utilizar com detalhes exóticos e cores mais quentes.

Regresse às suas origens, faça percursos pelos vários trilhos e entre em contacto com a natureza. Aproveite ainda para fazer um piquenique no campo na companhia da sua família e amigos. Mas não se esqueça da preocupação com o meio ambiente e a proteção da natureza.

Utilize sempre produtos descartáveis, fabricados em materiais ecológicos, para as refeições ao ar livre. Ao escolher pratos, tigelas, copos e talheres produzidos com materiais biodegradáveis e que podem ser utilizados e descartados de seguida, encontra soluções que, para além de práticas, não poluem o ambiente.

NA CIDADE

Estar de férias nem sempre significa sair de casa.

Para quem não abdica do ambiente cosmopolita, mas ao mesmo tempo quer recriar um ambiente de férias, uma boa forma de o fazer é trazer detalhes que relembrem a sensação de paz.

Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Altere alguns elementos na decoração de sua casa e utilize tons mais claros, neutros e pastel para recriar um ambiente de lazer e de forma a que o seu espaço se torne maior e mais sereno. Conjugue com elementos decorativos e aposte em tecidos estampados e divertidos.

Estimule os seus sentidos e crie a sensação de férias complementando a decoração com velas aromáticas, que fazem sentir aquele cheirinho a mar ou a campo, quando entra em casa.

Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Aproveite todos os recantos da casa e, se tiver uma varanda ou terraço, faça desses espaços o seu local de eleição.

O objetivo aqui é simples: recriar um ambiente confortável mas ao mesmo tempo fresco, descontraído e alegre. Utilize estas dicas e traga a sensação de férias para dentro de casa.

APROVEITAR TODOS OS ESPAÇOS EXTERIORES

Seja qual for a localização do seu espaço de férias, uma coisa é certa: está na hora de aproveitar e apostar no espaço exterior, seja ele uma varanda, um terraço ou um jardim.

Crie um recanto onde possa aproveitar aqueles incríveis finais de tarde ou até mesmo um jantar à luz das estrelas e desfrute do seu pequeno paraíso.

Viver o Verão na praia, no campo ou na cidade Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: homa

Viver o Verão na praia, no campo ou na cidade Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: homa

Para isso, é necessário investir em mobiliário de exterior, que não só seja confortável, como resistente. As opções são muitas, o difícil é escolher. Opte por materiais de alumínio, madeira ou rattan sintético e não se esqueça sempre de adaptar conforme o seu estilo e o espaço disponível.

Viver o Verão na praia, no campo ou na cidade Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Decore com almofadas decorativas, lanternas, tapetes de exterior ou outros elementos decorativos, pois afinal o que se quer é um ambiente intimista e aconchegante.

Tudo o que precisa para criar estes ambientes está disponível na coleção da hôma happy home living.

Viver o Verão na praia, no campo ou na cidade Escolhas e ideias adaptadas a cada espaço créditos: höma

Quer seja na praia, no campo ou na cidade, o descanso e a diversão estão garantidos.

Aproveite o verão ao máximo e dê mais vida ao seu espaço de férias.

Bom descanso!