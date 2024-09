O concerto intimista e, com certeza, memorável vai acontecer no pasto do Senhor Eduardo, que é o produtor certificado de leite do Programa Leite de Vacas felizes Terra Nostra e estrela das redes sociais da empresa.

Nas redes sociais da marca, os utilizadores podem acompanhar os preparativos para o inusitado espetáculo e ver o produtor procurar descobrir o estilo de música preferido das suas vacas.

É na sequência da descoberta que será dado o concerto para os animais que, para já, só se sabe que será feito por um artista de renome nacional e internacional. O artista, que é para já surpresa, terá que recriar a música das Vacas Felizes durante o espetáculo no pasto idílico açoriano.

A campanha "Concerto no Pasto" da Terra Nostra (TN) surge no âmbito da missão da marca que é a de "Fazer O bem, bem feito". Este ano, a empresa de lacticínios, que procura promover a sustentabilidade animal, decidiu dar música às suas Vacas Felizes que pastam 365 dias por ano livres nos campos açorianos.

De acordo com estudos científicos, citados pela TN, as vacas reagem positivamente à música, especialmente em contextos de produção leiteira, onde melodias suaves, como sinfonias de Beethoven, podem aumentar a produção de leite em até 3% devido à redução do stress.

Já as músicas com menos de 100 batidas por minuto têm um efeito tranquilizante, resultando em comportamentos mais calmos, como maior tempo de ruminação e descanso, segundo uma descoberta da Universidade de Leicester.

No âmbito da campanha, a Terra Nostra está a oferecer quatro bilhetes duplos através de um sorteio. Quem quiser se habilitar a ganhar um dos bilhetes, terá de comprar um produto Terra Nostra Fatias e submeter a participação no site da campanha.