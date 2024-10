Este uso não dispensa a assistência médica, mas ajuda especialmente quando o animal está exposto a energias menos positivas (por exemplo, quando os donos atravessam um período difícil), quando se encontra num período de maior stress causado por uma situação que foge ao quotidiano a que está habituado ou quando está debilitado.

De entre a diversidade de cristais existente, escolha aqueles que melhor se adequam ao fim a que se destinam e, também, à personalidade do seu animal de estimação.

- O cristal de quartzo transparente é um dos que pode ser sempre utilizado, pois é especialmente eficaz para a limpeza e equilíbrio energético;

- Os cristais verdes, como a aventurina, ajudam a restabelecer a saúde;

- Os cristais amarelos, como o citrino e o âmbar, reforçam a vitalidade;

- Os cristais roxos, como a ametista e o ametrino, protegem espiritualmente;

- Os cristais rosa, como o quartzo rosa, fazem com que a energia do amor envolva o seu animal de estimação, aliviando o stress;

- Os cristais que promovem a ligação à energia da Terra, como a ágata de fogo, o jaspe vermelho e a hematite, são particularmente benéficos porque reforçam a sua conexão com a Natureza.

Para utilizar cristais de forma específica para ajudar o seu animal de estimação deve, em primeiro lugar, programá-los para esse efeito, limpando-os com água e sal e meditando com eles, definindo a intenção que pretende. Depois de escolhidos e programados, junte 3 cristais e coloque-os dentro de uma bolsa, que pode ser posta debaixo da caminha do seu animal de estimação ou do lugar onde ele costuma dormir mais vezes. Deve deixá-los lá durante duas semanas. Se ele evitar esse sítio, deve escolher outros cristais, porque ele não se identificou com a sua energia.

Caso o seu animal de estimação não tenha uma cama fixa deve usar outro método:

- Num momento em que o seu animal de estimação estiver perfeitamente relaxado (a dormir, por exemplo), segure um dos cristais na sua mão direita e coloque a mão a cerca de um palmo de distância do corpo dele.

- Avançando lentamente com a mão por cima dele, percorra todo o seu corpo com o cristal, começando pela cabeça, descendo pelo tronco, até à ponta do rabo e à extremidade de cada uma das patas. Não se preocupe se ele estiver "enrolado", mas procure repetir este processo quando ele estiver esticado, para poder alinhar os seus chacras.

- Se o seu animal de estimação tem um problema específico, desenhe círculos no ar sobre a parte do corpo que está relacionada com esse problema, segurando o cristal a cerca de um palmo de distância do corpo dele. Desenhe círculos no sentido dos ponteiros do relógio e, enquanto o faz, visualize-o bem, cheio de saúde e alegria.

- Repita o processo com cada um dos 3 cristais escolhidos, todos os dias, durante 21 dias.

Dica: Antes de usar os seus cristais, deixe-os durante cerca de meia hora ao Sol. A energia solar irá infundir neles o seu calor, e essa energia positiva irá passar para o seu animal de estimação.

Outro método que pode utilizar para aplicar o poder curativo dos cristais ao seu animal de estimação consiste em, primeiro, lavar muito bem um cristal de Quartzo transparente, uma ametista, um quartzo rosa ou um quartzo verde, passando-os por água corrente. Depois, coloque-os dentro de uma taça com água durante toda a noite. Na manhã seguinte, RETIRE OS CRISTAIS e deite essa água energizada pelos cristais no bebedouro do seu animal de estimação. Se utilizar este método use apenas estes quatro cristais indicados, pois há cristais que, pela sua composição, podem ser venenosos.

Outro método que pode ser utilizado consiste em colocar um cristal sobre uma fotografia do seu animal de estimação. Dessa forma, a energia do cristal estará a ser sempre canalizada para ele.

Atenção!

Se, em algum momento, sentir que o seu animal de estimação não fica confortável ou está mais inquieto, pare imediatamente com a terapia, pois a energia pode estar a ser demasiado intensa para ele. Quando o animal de estimação aprecia o tratamento, agradecerá de forma carinhosa e notará nele uma maior vitalidade e apetite.