Carneiro

Um chefe Carneiro será um chefe popular entre os colegas e na equipa em que

trabalha no entanto será um chefe que não tolera colegas e empregados insatisfeitos ou com

falta de entusiasmo.

Um chefe Carneiro é rápido a tomar decisões por isso não aceitará quem

anda a passear pelo trabalho sendo nessa altura ou perante esses comportamentos uma

pessoa ríspida e direta no que tem a dizer.

Como são pessoas individualistas e com uma grande vontade própria podem ter dificuldade em delegar e simultaneamente irão pedir dos seus colaboradores uma dedicação total e imediata.

Se por um lado é um chefe com o qual poderá contar, será certamente alguém que irá exigir bastante.

São por norma chefes fortes, líderes e muito independentes e por isso, esperam dos colaboradores exatamente a

mesma postura e entrega.

Para ver um chefe Carneiro feliz, basta fazer as coisas do seu jeito, uma vez que não gosta de ser contrariado.

Sendo chefes com muita iniciativa, eles admiram pessoas que apresentem sugestões e que pensem de uma forma origina,l mas que de maneira nenhuma, nunca lhes podem fazer frente.

Com uma força de vontade gigante, terão muita dificuldade em aceitar desculpas esfarrapadas de quem trabalha para ele.

São pessoas fortes, enérgicas, corajosas e com muita energia e entusiasmo, o que pode gerar explosões repentinas ou enfurecimentos inesperados, mas também muita lealdade quando assim o sente da sua

parte.

O Empregado do Signo de Carneiro:

O empregado de Carneiro pode ter alguma dificuldade em ser mandado.

Terá uma natureza inquieta, sincera, entusiasmada mas precisará sentir que tem autonomia no que faz.

Como tem uma natureza inflamável típica dos signos de fogo, o que por um lado lhe dá energia e

paixão naquilo que faz, também o faz enfurecer-se quando as suas aptidões não são

valorizadas ou em que o seu trabalho se torna entediante.

Um empregado de Carneiro precisa de liberdade para tomar decisões mas também é com ele que poderá contar sempre que precisa de terminar alguma coisa de forma rápida e imediata. Ele não perde tempo a lamentar,

sendo que se adapta a uma forma de estar livre.

As rotinas podem lhe causar algum sufoco por retirarem a sua liberdade.

Não são pessoas de pormenores mas são pessoas determinadas e astutas.

São empregados motivados a cumprir objetivos dada a sua natureza competitiva.

Eles precisam de estar em lugares de ação, convivendo com pessoas e deste modo vestindo

claramente a camisola da empresa onde estão.

Tem alguma dificuldade em reconhecer que há pessoas com mais talento que ele próprio, o que o motiva sempre a querer fazer mais, mas que o poderá pôr em guerra com os seus superiores, sobretudo se não lhes reconhecer de valores.

Para ele o lugar será sempre no topo.

Leão

Um chefe leão é antes de tudo um chefe que precisa de ser ouvido, sentir-se valorizado, e muito respeitado.

São excelentes organizadores e gostam de assumir funções de poder.

São chefes apaixonados por aquilo que fazem, caso contrário, abandonarão o cargo em que estão.

Não são dados a pormenores podendo estar muitas vezes ligados a profissões relacionadas com a criatividade.

O chefe leonino gosta de ser surpreendido com ideias originais e irão premiar

empregados com pensamentos criativos e diferentes.

Para eles a alegria no trabalho é importante.

Se quiser oferecer alguma coisa um chefe de leão deverá ser sempre algo luxuoso,

diferente e que sem dúvida ele apreciará.

Ele gosta de se sentir cuidado e no centro das atenções. Por isso se o quer conquistar use e abuse do elogio. Ele precisa de ser reconhecido.

Ponha de lado intrigas e todo tipo de diz que disse. Não gosta de mau ambiente no trabalho nem o admite.

São chefes elegantes, de talento fervoroso, típico dos signos de fogo e que têm dificuldade em

perder.

O Empregado do Signo de Leão:

O empregado leão dificilmente será um empregado discreto. Ele quer ser visto e vai mostrar os seus talentos para que o seu valor lhe seja dado.

Será um empregado que não admite ficar na sombra e que vai dar tudo para se tornar no centro das atenções , uma vez que os bastidores, o back office,

não são para si.

O empregado leão quer ser visto, quer ser o melhor e o maior. Por isso será

alguém que vai sempre lutar por um cargo de chefia. A liderança faz parte das suas

competências e enquanto não o for, pode ter que mudar de trabalho, pois não admite sentir-se inútil, impotente ou indesejado em nenhum tipo de tarefa.

A vulgaridade afasta-o. Precisa de se sentir criativo e assim a sua energia será muita, bem como a sua entrega

Quando faz o que gosta o seu olho brilha e torna-se vaidoso.

Vai querer dizer que foi ele que fez, foi ele que liderou e foi ele que alimentou e dirigiu todo o projeto.

Quando tem orçamentos para gerir, ele irá fazê-lo aplicando as verbas em objetos

ou situações que tragam visibilidade, requinte e com muito bom gosto.

É mais fácil domar um empregado leonino desde que aprenda a lidar com a enorme paixão que põem tudo.

Têm um coração gigante e irão orgulhar-se da empresa onde trabalham desde que o seu ego seja alimentado.

Sagitário

Um chefe sagitariano:

Será um chefe que não admite falta de respostas ou de soluções no trabalho.

É um chefe entusiasta, motivador e que sempre vai encontrar um jeito de resolver as situações.

Ele será inquieto, muitíssimo frontal e direto o que poderá muitas vezes magoar, uma vez que tem o coração ao pé da boca.

É no entanto, um chefe que não guardará mágoas e onde vai sentir claramente a sua frontalidade no trato com a equipa.

Certamente este é um chefe que deixará claro do que gosta e do que não gosta.

Poderá ser um chefe que fala mais do que o que ouve.

São pessoas de decisão e de pulso firme.

Não gostará que lhe sejam apontados defeitos uma vez que muitas vezes tem a mania de estar certo daquilo que faz.

São chefes generosos, justos e que o irão no entanto questionar muito acerca do seu papel na empresa.

São honestos e muito sinceros. Por vezes até demais, porque põem a verdade no centro de tudo, o que poderá fazer com que não sejam bem recebidos.

Extrovertidos adoram falar e expor as suas ideias e falar acerca de projetos futuristas.

O Empregado de Sagitãrio:

O empregado sagitariano vive a vida no imediato. A ele não lhe interessa tanto o que vai ganhar daqui a um ano mas sim o que agora o pode motivar a fazer alcançar objetivos imediatos.

Não será uma pessoa de grandes queixumes, mas antes sim, pessoas otimistas, entusiasmadas, resolvidas e que irão atrás de soluções para poderem ajudar a equipa.

Ele nunca fará coisas pela metade nem de forma lenta. Talvez por isso sejam muitas vezes pouco humildes uma vez que vão na dianteira das situações que alegremente resolvem ou constroem.

Não são dados a grandes cuidados ou pormenores, mas são pessoas de resoluções.

Normalmente não têm grandes dúvidas no passo a dar, no entanto, aconselha-se a que tomem mais atenção na velocidade que põem nas situações para não se envolverem em questões.

Aconselho também os empregados sagitarianos a escutarem mais e acalmarem um pouco a vossa energia interna e que de forma tão honesta e sem filtros expõem o que vos vem ao pensamento.

Precisam de liberdade e a autonomia para poderem enfrentar todos os desafios do dia a dia profissional.

Alexandra Ramos Duarte

