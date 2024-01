Sendo um período desafiante a vários níveis, torna-se ainda mais importante ter um núcleo próximo com quem contar e sentir o apoio de quem nos ama. É privilegiado o compromisso, e a aventura tende a ser um pouco relegada para segundo plano. Aquilo que nos aconchega o coração e que nos transmite segurança servir-nos-á de bússola para não perdermos o norte, mesmo em tempos mais difíceis.

CARNEIRO

2024 promete trazer muitas surpresas à sua vida amorosa. Conte com encontros marcantes e reencontros que podem fazer o seu coração vacilar. Os meses de março, abril e outubro serão especialmente importantes e podem ter acontecimentos intensos, provocando-lhe emoções fortes. Assuma uma postura de flexibilidade, esteja disponível para deixar ir o que já não contribui para a sua evolução pessoal ou que já não lhe traz felicidade, e receba aquilo que a vida tem para lhe oferecer de novo. A imagem que tem de si próprio pode sofrer alterações, sentindo que, de alguma forma, “já não é a mesma pessoa” e, por conseguinte, o que procura, aquilo de que precisa e a forma como se relaciona com os outros tende a mudar. O mês de abril pode ser mais desafiante, modere a sua impulsividade para não dizer nada de que pode arrepender-se logo depois. No domínio familiar, estará especialmente empenhado em melhorar a vida dos que lhe são queridos, e essa será uma das suas prioridades no início do ano. Conte com o apoio dos nativos de Leão e Aquário, pode ter algumas desavenças com Touro e Virgem.

TOURO

A sua vida amorosa atravessa um período de estabilidade e segurança, no qual os seus sentimentos pelas pessoas próximas tendem a fortalecer-se. Está a reestruturar os seus afetos e a reconstruir as bases sobre as quais assenta a sua harmonia emocional, depois de ter enfrentado mudanças drásticas a este nível nos últimos dois anos. Tenderá a sentir que, a partir de maio, as situações se encaixam e a sua vida começa a seguir o rumo que há muito tempo procurava. Um relacionamento recente irá tornar-se mais forte, e as relações de longa data ganham maior solidez, sendo mais fácil chegar a acordo com quem está à sua volta e ter união não só a nível amoroso, como também na esfera familiar. Estará mais seguro em relação ao que sente e àquilo que deve fazer para poder ter os resultados que ambiciona. A relação com Caranguejo e Peixes está favorecida, e pode ser mais desafiante chegar a entendimento com Carneiro e Leão.

GÉMEOS

2024 traz-lhe ventos de mudança e renovação a todos os níveis, e a partir de maio irá notar de forma mais evidenciada os efeitos desta influência. Os seus horizontes tendem a expandir-se, sendo um período no qual tenderá a fazer novas amizades e a ter muitas pessoas sempre à sua volta, mas não estará particularmente focado na vida amorosa, o que faz com que, se não tem par, possa optar por preservar a sua liberdade a este nível, não procurando, por enquanto, um relacionamento. As relações já existentes irão manter-se como estão, mas tenderá a estar mais instável, o que pode, por vezes, fazer com que surjam mais atritos e discussões. A nível familiar, agosto pode ser um mês mais exigente, uma vez que as falhas na comunicação podem acentuar a dificuldade em superar contratempos. Balança e Aquário estarão sempre ao seu lado, Capricórnio e Peixes irão testar a sua paciência.

CARANGUEJO

Este ano vai trazer muita animação à sua vida social, sendo um período bastante favorável para alargar o seu círculo de amizades e para ter contacto com pessoas que podem trazer uma lufada de ar fresco ao seu dia-a-dia, sendo, provavelmente, muito diferentes das pessoas com quem habitualmente se dá e trazendo-lhe ideias inovadoras, que irão expandir a sua mente. Na esfera amorosa, irá intensificar-se a cumplicidade com o seu par. Se tem filhos, o convívio com eles será bastante reconfortante para si, dando-lhe força e alento para os restantes desafios que a vida lhe apresenta. A nível familiar pode ter alguns contratempos no período entre agosto e setembro, e é possível que tenha de reajustar algumas atitudes e fazer cedências. Touro e Escorpião serão parceiros dedicados, Leão e Aquário não lhe facilitarão a vida.

LEÃO

Encontra-se prestes a iniciar um longo período de transformação que irá incidir especialmente sobre a sua vida amorosa e, embora as mudanças operem inicialmente dentro de si, não se manifestando no plano físico, começará a sentir os efeitos desta influência, sobretudo no período entre janeiro e setembro. Tenderá a sentir alguma insatisfação em relação a situações que considera que têm de mudar irá, gradualmente, explorar alternativas para encontrar a melhor forma de resolver o que o incomoda. Haverá uma expansão na sua vida social, que será sentida a partir de maio. No contexto familiar, março e abril podem trazer alguns acontecimentos inesperados, que irão desafiar a estabilidade existente. Será mais fácil o entendimento com Carneiro e Balança, Touro e Virgem podem trazer-lhe alguns problemas.

VIRGEM

A sua vida amorosa pode atravessar um período de maior seriedade ao longo de 2024, no qual irá sentir de forma evidenciada o peso das responsabilidades ou até mesmo as dificuldades que advêm das escolhas que fez no passado. Saturno está a influenciar diretamente esta área da sua vida, o que faz com que tenda a estar mais introspetivo e contido na expressão das suas emoções. Será difícil compreender o que sente, até porque Neptuno também está a incidir sobre a mesma área, acentuando a tendência para a indecisão, a confusão e as dúvidas. Procure estar mais atento ao que se passa dentro e fora de si, e não tenha pressa de agir. Por enquanto, observe, apenas. A meio de setembro poderá ter revelações muito importantes, que surgem na altura da Lua Cheia com eclipse lunar, que ocorre no seu signo oposto. Terá maior harmonia com Peixes e Capricórnio, e dificuldades com Sagitário e Aquário.

BALANÇA

Em 2024 os seus sentimentos podem enfrentar importantes mudanças, que surgem na sequência de acontecimentos inesperados, os quais terão um forte impacto na forma como se vê a si próprio e como perspetiva as relações mais próximas. Os meses de março e abril serão especialmente intensos, uma vez que os eclipses que ocorrem irão afetar diretamente a sua vida amorosa, e podem trazer ao de cima emoções que estavam escondidas e situações que julgava estarem resolvidas. Há maior probabilidade de ter encontros e reencontros marcantes, e de ser confrontado com outras situações que o ajudam a compreender melhor aquilo de que precisa e o que procura, que pode ser diferente do que aquilo que o satisfazia no passado. Leão e Sagitário sabem acalmar o seu coração inquieto, Touro e Peixes trazem-lhe maiores dissabores.

ESCORPIÃO

Os primeiros meses do ano serão bastante favoráveis para dinamizar a sua vida amorosa e, se não tem par, terá boas perspetivas de encontrar um novo amor, que chegará de uma forma inesperada e que, de certa forma, irá “virar a sua vida do avesso”, trazendo-lhe um novo fôlego e mais fulgor ao seu dia a dia. Num relacionamento já existente haverá também maior cumplicidade e vontade de ultrapassar as divergências, sendo um bom período para arrumar definitivamente assuntos que não contribuem para a felicidade dos dois nem para o bem da relação. Haverá também um amadurecimento emocional, sendo mais consciente a necessidade de compromisso e a vontade de construir uma relação mais sólida e estável. A vida familiar tende a ser mais harmoniosa e equilibrada. Caranguejo e Capricórnio serão bons parceiros para si, com Carneiro e Aquário pode ter mais atritos.

SAGITÁRIO

Neste ano terá maior sentido de responsabilidade a nível familiar, pois procurará ter maior estabilidade a este nível e irá empenhar-se de forma mais determinada na melhoria de vida das pessoas que lhe são mais chegadas, assim como no fortalecimento dos laços e na preservação da harmonia. O seu espírito aventureiro cede um pouco lugar a uma postura mais dedicada, compreensiva e afetuosa em relação aos seus. Nem sempre será capaz de tomar decisões fundamentadas na lógica, porém, uma vez que o seu sentido prático tende a estar mais difuso no que se relaciona aos seus. A nível amoroso tem boas perspetivas a partir de maio e, se procura um novo amor, ele pode vir ao seu encontro na segunda metade do ano. Gémeos e Balança alimentam a sua chama, Virgem e Capricórnio podem tender a apagá-la.

CAPRICÓRNIO

Tenderá a estar mais introspetivo porque, embora 2024 lhe traga serenidade e maior estabilidade, avaliará cuidadosamente as suas ações e procurará investir apenas nas relações que considerar que lhe trazem aquilo que procura e que sabem satisfazer as suas necessidades, podendo, até, refugiar-se apenas nas relações que forem mais sólidas e satisfatórias, restringindo o círculo com quem se dá. Nos primeiros meses do ano, a sua vida amorosa pode ganhar um impulso positivo e, se tem um relacionamento amoroso, investirá em experiências que contribuam para quebrar a rotina e para trazer mais dinamismo à relação. na segunda metade do ano irá concentrar-se em manter a harmonia e procurará que tanto a sua vida familiar como a esfera amorosa fluam de uma forma equilibrada e sem grandes mudanças. Caranguejo e Peixes oferecem-lhe um romance caloroso e sereno, com Carneiro e Sagitário pode ter alguns contratempos.

AQUÁRIO

Estará bastante dinâmico a este nível e, até maio, investirá sobretudo em melhorias na sua dinâmica familiar, introduzindo as alterações que considerar serem mais adequadas para que possa haver maior entendimento e satisfação a este nível. Na segunda metade do ano, irá concentrar-se mais na esfera amorosa, e estará particularmente disponível para conhecer pessoas novas e explorar outras experiências, procurando diversificar as suas aventuras amorosas. Se tem um relacionamento estável, ele ganhará um poderoso impulso positivo, havendo muitos momentos felizes e uma forte cumplicidade, estimulada pela partilha de experiências através de viagens, por exemplo. Carneiro e Sagitário serão parceiros sempre cúmplices, enquanto que Touro e Escorpião podem deixá-lo mais tenso.

PEIXES

A sua vida amorosa pode atravessar um período de maior seriedade ao longo de 2024, no qual irá sentir de forma evidenciada o peso das responsabilidades ou até mesmo as dificuldades que advêm das escolhas que fez no passado. Saturno está a influenciar diretamente esta área da sua vida, o que faz com que tenda a estar mais introspetivo e contido na expressão das suas emoções. Será difícil compreender o que sente, até porque Neptuno também está a incidir sobre a mesma área, acentuando a tendência para a indecisão, a confusão e as dúvidas. Procure estar mais atento ao que se passa dentro e fora de si, e não tenha pressa de agir. Por enquanto, observe, apenas. A meio de setembro poderá ter revelações muito importantes, que surgem na altura da Lua Cheia com eclipse lunar, que ocorre no seu signo oposto. Terá maior harmonia com Peixes e Capricórnio, e dificuldades com Sagitário e Aquário.