Caranguejo

Caranguejo é emoção, apego, entrega. Adora romances dignos de uma telenovela à moda antiga e, no coração do nativo deste signo em estado mais puro (o que varia, consoante as posições dos planetas e respetivas relações no seu Mapa astral) há o sonho de viver um grande, grande amor. Como tal, pode embarcar facilmente numa paixão impossível, porque acredita de verdade que o amor tudo vence e porque espera ser capaz de fazer com que ele triunfe. Um relacionamento proibido não o demove: antes pelo contrário, estimula a sua intensa capacidade de entrega.

Leão

O jogo da conquista estimula-o e, como tal, pode sentir-se extremamente lisonjeado se for alvo de um amor impossível ou até proibido. Gosta de sentir-se cobiçado e desejado, mas não tolera ocupar outro lugar na vida de alguém que não seja o primeiro e, por isso, por mais apaixonado que esteja, prontamente terminará um relacionamento que não possa tornar-se num compromisso oficial e do conhecimento de todos. Para além disso, Leão detesta problemas e tende a ter sentimentos de culpa quando não está a ser honesto, o que faz com que não alimente durante muito tempo situações pouco claras.

Virgem

Dependendo das restantes caraterísticas astrológicas e pessoais de cada um, o nativo de Virgem tende a evitar situações que cheiram a problemas - à distância. Gosta de fazer tudo de forma clara e tranquila, pois sofre bastante com tudo o que lhe provoca insegurança ou que gera nervosismo - ele que, por si só, já tende a ser tão ansioso. Assim, à partida este é um dos signos que menos se verá envolvido num amor impossível ou proibido, pois o seu sentido prático vai alertá-lo para evitar avançar, quando ainda for a tempo de o fazer.

Balança

Não consegue resistir a um romance, e por isso é possível ver-se envolvido num amor impossível e até proibido, pois adora sentir-se no centro de um filme romântico. Ainda assim, apesar de ser muito dado ao flirt e adorar namorar, tem horror a dramatismos e procura sempre que a sua vida decorra de forma clara e sem sobressaltos a que não saiba reagir. Por isso, se sentir que este relacionamento não tem mesmo forma de evoluir, não terá dificuldade em afastar-se, com gentileza.

Escorpião

Amor impossível? Romance proibido? Escorpião ouve estas palavras como se elas fossem um íman, pois a sua natureza intensa, apaixonada e que gosta de se pôr à prova e de viver as situações ao limite sente-se irremediavelmente atraída por tudo o que parece impossível de concretizar. Não lhe faz qualquer diferença viver um amor proibido, porque a verdade é que tende a fazer sempre um grande secretismo em relação à sua vida em geral e aos seus amores em particular.

Sagitário

Ainda que de forma muito diferente da de Escorpião, também Sagitário encara com grande naturalidade um amor impossível e/ou proibido. Gosta de adrenalina, aventura e ação, e como a rotina é uma das maiores inimigas da sua felicidade afetiva pode envolver-se, ao longo da vida, em alguns amores proibidos. Gosta de ter de gerir situações para que elas não sejam descobertas: para ele trata-se de um jogo, uma brincadeira. Se, ainda assim, sentir que está a magoar outra pessoa ou que corre o risco de se magoar a si próprio, será determinado em afastar-se, pois não quer fazer mal a ninguém.

Capricórnio

Evita, por todos os meios, ver-se envolvido em situações pouco claras. Se por algum motivo um relacionamento parece impossível - ou mesmo difícil - tenta manter-se à distância antes mesmo de se envolver, para não vir a sofrer depois. Procura sempre que a sua vida siga os moldes mais tradicionais e aquilo que esperam dele, e não tem tempo a "perder" com dramas emocionais. No entanto, o caso muda de figura quando se apaixona. Se já for "tarde demais", terá dificuldade em resistir e pode até chegar a ceder algumas vezes, mas tentará sempre pôr termo à situação, pois vai contra os seus princípios e tudo aquilo que defende.

Aquário

Para Aquário o amor deve ser livre e, se é amor, não há quaisquer barreiras que o façam ser impossível. Os amores proibidos não são para ele, pois procura sempre que a sua vida seja um livro aberto, sem nada a esconder. Pode entrar numa aventura por brincadeira, e porque gosta de testar a sua própria mente e as convenções, mas depressa resolverá pôr tudo em pratos limpos, já que detesta a mentira e os subterfúgios. Sempre claro em relação ao que espera do outro, acabará por não investir num relacionamento que se mostre difícil de viver de acordo com a vida que ele escolheu.

Peixes

Peixes sonha com o amor ideal e, como tal, pode envolver-se num relacionamento que venha a mostrar-se "impossível" de concretizar. Alimentará secretamente a esperança de que a situação se altere, pois confia que o amor supera todas as barreiras e vence todas as dificuldades. Não tem dificuldade em viver um amor proibido, porque pela sua própria natureza tende a guardar segredo das suas emoções e não gosta que os seus relacionamentos sejam do conhecimento geral. Ainda assim, pode acabar por afastar-se de um relacionamento que não possa ser aquilo que ele considera ser melhor para si.