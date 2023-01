De acordo com o Horóscopo Chinês, cada ano tem a influência especial de um dos doze animais que, conta a lenda, acorreram à chamada de Buda e, como recompensa, passaram a fazer parte do Zodíaco. 2023 será o Ano do Coelho de Água - para além do signo governante, cada ano tem ainda a energia especial de um Elemento, que lhe acrescenta traços específicos.

O novo ano chinês começa a 22 de janeiro de 2023, porque é sempre celebrado na noite da Lua Nova mais próxima do dia em que o Sol atravessa o grau 15 do signo Aquário. É por essa razão que esta data é sempre variável. Em 2022 tivemos a regência do Tigre de Água, e em 2023 estamos sob a especial influência do Coelho de Água.

Como é o Coelho?

Com algumas semelhanças com o signo Peixes do Zodíaco ocidental, o Coelho tem uma forte conexão ao mundo espiritual, é muito criativo, sonhador e até visionário. Viaja facilmente para o seu mundo encantado e parece estar perdido nos seus pensamentos. É, ainda assim, extremamente ágil a nível mental, sendo movido pela sua insaciável curiosidade. Consegue ter a determinação e o sentido prático necessários para tomar decisões acertadas, mesmo que isso lhe crie o conflito interior de escolher entre a emoção e a razão.

A intuição apurada do Coelho ajuda-o a perceber qual é o caminho a seguir.

Os nativos deste signo têm muitas vezes uma religiosidade forte, seja qual for o seu credo, e creem que há muito mais além daquilo que os olhos veem.

Num ano regido pelo Coelho, somos convidados a assumir uma postura mais desapegada das coisas mundanas, a questionarmos aquilo que temos à nossa frente e a procurarmos ver as pessoas e as situações de uma forma mais profunda e completa.

O Coelho tende a ser tímido, inseguro e reservado, faltando-lhe muitas vezes a confiança em si próprio de que precisa para expressar as suas ideias e aquilo que vai na sua mente, sempre tão rica e fértil em ideias.

Em 2023 será necessário desenvolvermos a autoconfiança e explorarmos os inúmeros recursos que a nossa mente nos oferece, para que possamos encontrar soluções e superar os desafios. Um ano regido pelo Coelho tende a ser instável, trazendo ao nosso encontro percalços e acontecimentos imprevisíveis.

A fertilidade é, também, um tema em destaque num ano regido pelo Coelho, pela analogia com o animal que dá nome ao signo, o que favorece aqueles que têm o desejo de ter um filho.

O Coelho de Água

Cada ano Chinês tem a especial influência de um Elemento que dá uma nova tónica à energia do signo. O Coelho de Água tem uma energia diferente do Coelho de Madeira, do Coelho de Metal, do Coelho de Terra e do Coelho de Fogo.

O Elemento Água acresce emotividade, que já faz parte da personalidade do Coelho, pondo-a em ênfase.

Neste ano governado, no Horóscopo Chinês, pelo Coelho de Água, as emoções podem facilmente sair de controlo, mas são também um poderoso recurso para que consigamos fazer as escolhas certas. Saber ouvir o nosso coração mostra-nos qual é a verdade que nos pertence e ajuda-nos a redirecionar a nossa vida para que ela siga o curso que é melhor para nós.

Previsões 2023 Horóscopo Chinês

Rato

A energia do Coelho de Água ajuda-o a corrigir desequilíbrios e a esclarecer situações que deixou por resolver. Evite correr riscos, seja mais prudente e ponderado. A vida amorosa está especialmente favorecida.

Boi

Pode ter alguma dificuldade em abandonar padrões antigos de pensamento e em experimentar novas abordagens, mas 2023 vai obrigá-lo a deixar para trás alguns métodos que já não são eficazes, quer seja na esfera profissional quer seja a nível afetivo, ajudando-o a descobrir o seu potencial.

Tigre

Este ano será mais tranquilo do que o anterior, que foi regido pelo seu signo e no qual esteve no centro dos acontecimentos. Aproveite as oportunidades, mas permita-se descontrair mais.

Coelho

Poderá desfrutar de um ano mais fértil em bênçãos, recebendo o resultado dos esforços que despendeu no passado e podendo desfrutar do melhor que a vida lhe dá. A união familiar está em destaque.

Dragão

Este ano tenderá a ser exigente para si, que é uma pessoa tendencialmente ativa, uma vez que terá de abrandar o ritmo. Obterá melhores resultados se souber agir com a devida prudência, avaliando as situações antes de avançar.

Serpente

A sua intuição está ainda mais apurada e vai ajudá-lo a tomar as decisões certas. Siga aquilo que o seu coração deseja, este ano é favorável para ir ao encontro do que considera ser a sua missão de vida. Pode haver alterações importantes na sua vida, como uma mudança de casa, por exemplo.

Cavalo

Este ano vai obrigá-lo a ser mais ponderado, o que irá desafiar a sua natureza impulsiva, mas vai ser necessário para que saiba identificar aquilo que deve manter na sua vida e o que, pelo contrário, já não lhe é benéfico.

Cabra

Este será, para si, um ano de libertação, no qual conseguirá finalmente desvincular-se de pessoas e de situações das quais há muito tempo queria afastar-se e, por outro lado, pode ser um ano de valiosas recompensas, que trará o seu encontro a realização de algo que desejava há muito tempo.

Macaco

Ganhará uma perspetiva diferente sobre a vida, compreendendo que o sucesso material e as metas profissionais não podem nem devem passar à frente da sua saúde, do seu bem-estar, da sua família. Ganhará maior serenidade.

Galo

A sua vida afetiva será particularmente intensa durante este período, que pode trazer pessoas novas ao seu dia-a-dia e que pode, também, fazer com que os seus sentimentos mudem em relação a alguém próximo.

Cão

Terá bastante trabalho pela frente ao longo deste ano, mas os resultados serão bastante compensadores. Tenderá a estar favorecido a nível profissional, especialmente se trabalha numa área relacionada com as vendas.

Porco

Este ano pode ser um pouco desgastante, na medida em que terá de resolver vários problemas quotidianos que, não sendo graves, irão consumir-lhe alguma energia. Aplique-se, ainda assim, pois o sucesso acabará por chegar.