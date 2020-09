Em Setembro vamos poder aproveitar para lavar, regenerar, curar, separar o trigo do joio, escolher o que é melhor para a nossa vida e deixar ir o que já não nos faz bem.

É uma fase de movimento forte mas lento no início.

Mantendo a vibração que nos tem acompanhado todo este ano de 2020 que é a energia de colher frutos, usufruir da qualidade da vida e do terminar com assuntos antigos, este mês vai dar mais enfoque aos assuntos da cooperação, da ligação aos outros, da segurança e da estabilidade da nossa vida.

Uma óptima fase para avaliar os nossos relacionamentos e quem são as pessoas ou estruturas de quem queremos e devemos ter por perto.

Este mês de Setembro procura ambientes confortáveis, aconchegantes, cheios de fibra natural e orgânica ao invés de espaços compostos de materiais sintéticos.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com