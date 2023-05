O ar, a água e os alimentos não nos fornecem apenas os nutrientes indispensáveis á vida, mas também a sua energia e a forma como esta flui.

Assim podemos compreender a importância que algumas pessoas dão quer á forma, quer ao local onde são preparadas as refeições, uma vez que a sua energia circundante se torna num factor vital ao bem estar e saúde do indivíduo.

As cozinhas englobam dois tipos de energia ( fogo e água ) que pertencem a elementos incompatíveis, pelo que se torna necessário harmonizar o ambiente de modo a obter energias mais estáveis.

As melhores localizações de uma cozinha são a de leste e a de sudeste uma vez que estas fornecem uma energia árvore que para além de incrementar o crescimento e desenvolvimento, criam a harmonização entre as energias de fogo com água.

As piores são: a de nordeste pois é muito instável; a de norte demasiado parada e fria; e sul por ser fogo em excesso que pode favorecer o risco de incêndios.

Se um destes for o seu caso não desespere pois existem “curas” que pode aplicar:

A norte utilize elementos de energia árvore ( cores verde, azul, formas verticais e esguias e plantas ) para estimular a energia, drenar o excesso de água e harmonizá-la com o fogo.

A nordeste utilize materiais de pedra para estabilizar a energia e também deve adicionar elementos metal ( panelas e talheres em inox por exemplo ) para harmonizar a energia terra com a de água.

A sul utilize plantas e elementos árvore para harmonizar a água com o fogo e deve também colocar elementos terra para drenar o excesso de fogo ( plantas em vasos de barro ou carvão seria uma boa sugestão )

A sudoeste deve utilizar elementos de metal para harmonizar esta energia terra com a água. Esta área depois de curada pode tornar-se bastante harmoniosa pois está directamente ligada á nutrição e como tal ao alimento da família.

A oeste tal como em noroeste é necessário curar o ambiente introduzindo elementos de energia terra ( formas baixas, largas, de cor preto, amarelo ou branco ) de forma a harmonizar este energia metal com a de fogo.

Alexandre Saldanha da Gama

www.alexandregama.com