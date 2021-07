No Feng Shui os elementos e as cores estáo ligados, assim como o que se pretende para cada lugar da casa ou espaço comercial.

São considerados 5 elementos: Árvore, Fogo, Terra,Metal e Água.

• O elemento ÁRVORE está ligado ao verde. Simboliza começos, potencial, inocência e pureza. Esta cor pode ser usada para melhorar o escritório de sua casa, o vestíbulo de entrada e a sala de meditação.

• O elemento FOGO está associado ao encarnado e ao laranja. O encarnado representa o poder, a excitação e o calor. O laranja representa alegria e entusiasmo. Pode ser utilizado para melhorar o vigor e o calor em qualquer espaço. Use encarnado em quantidade reduzida, como almofadas, obras de arte e mobiliário de design. O uso excessivo de encarnado e laranja pode fazer com que se sinta inquieto e agitado.

• O elemento TERRA está associado ao amarelo e ao castanho. O amarelo promove a cooperação, a unidade da família e da comunicação. O castanho pode ser usado para aumentar a estabilidade e a paciência. São cores benéficas para espaços públicos e quartos compartilhados. Muito amarelo e castanho torna os espaços opacos e sem vida.

• O elemento METAL é associado a branco, prata e cinza. As cores metálicas representam a pureza, o refinamento e a maturidade. Podem ser usadas para modernizar, clarear e enriquecer os seus espaços. O melhor é usar brancos com cor em vez de branco puro, pois este não harmoniza com outras cores para além de ser demasiado frio.

• O elemento ÁGUA é associado ao azul-escuro e ao preto. As cores da água simbolizam descanso, calma, integridade e frieza. Todas as cores escuras têm as qualidades de água. Podem ser usadas para aprofundar o sono, aliviar a agressividade e suavizar atritos. O preto é bom para a proteção e a contemplação.

n Livro “Uma Casa Organizada", Paula Margarido~~

