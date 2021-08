Este ano de 2021 com a energia 6, a energia do céu que nos ajuda a ter mais sentido de direção mas também a estarmos mais tensos e menos adaptáveis.

Neste mês de setembro com a força do pôr do sol a pedir mais prazer, mais glamour, mais qualidade de vida e acima de tudo mais resultados, podemos desmotivar facilmente sempre que algo dá mais trabalho que o previsto.

É uma fase para comunicar, soltar e deixar fluir. Boa para desfrutar dos grupos, das coletividades mas sempre em harmonia.

Podemos e devemos ser honestos, diretos e rigorosos com os outros mas principalmente connosco.

Podemos atrair mudanças repentinas e imprevistas e por isso devemos focar mais no nosso interior, na nossa raiz para não nos deixarmos desviar. O movimento deve vir de dentro e não de fora.

As nossas relações com a família ou antepassados podem estar mais sensíveis e por isso precisamos de nos adaptar e trabalhar a paciência. Caso contrário podemos viver algumas guerras de poder ou territoriais.

www.alexandregama.com