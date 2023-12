Ano de 2024 vai ser um ano de energia 3 (TROVÃO) onde a rapidez e a impulsividade, assim como a facilidade de materialização e a inovação vão estar em alta.

Vamos também ter a ajuda do DRAGÃO que nos leva a uma forma de estar mais independente, amável, confiante e enérgica.

Mas esta nova energia só começa no início de fevereiro.

Em janeiro ainda estamos sob influência da energia 4 (VENTO) que vivemos em 2023 e onde procuramos mais liberdade e expansão.

Em particular neste mês podemos usar mais a confiança e o sentido de direção em vez do controlo.

Precisamos de nos libertar dos apegos e de condicionamentos da nossa educação e da dependência dos nossos antepassados.

Podemos sentir alguma tensão nas energias de grupo, mas temos ao mesmo tempo uma grande facilidade de adaptação.

Precisamos de revelar e trazer para a luz tudo o que possa estar oculto. Mas nesta matéria vamos ser ajudados por uma grande motivação interna.

Em contrapartida vamos ter menos motivação ou até alguma dificuldade em criar uma nova forma de estar nos relacionamentos a 2 ou na forma de lidar com o feminino, onde precisamos de quebrar antigos padrões.

Por fim pode haver necessidade ou vontade de estarmos acompanhados na caminhada do dia a dia e corremos o risco de confundir apoio e presença com dependência e perda de individualidade.

Alexandre Gama

www.alexandregama.com