Começa a Primavera e as limpezas de primavera são aquele «clássico». É como se de repente, com a chegada dos primeiros raios de sol e o chilrear das andorinhas, toda a gente entrasse num frenesim para destralhar, limpar e arrumar o «ninho». É natural, faz sentido. A primavera é, de facto, a estação da renovação, em que a natureza acorda de novo, e tudo recomeça florescendo.

Vejamos algumas dicas básicas para facilitar a sua vida, seja qual for o método e o ritmo de limpeza que escolher:

• Abrace a simplicidade. O minimalismo tem inúmeras vantagens, e a principal é que quanto menos tiver à sua volta, menos terá de arrumar.

• Desocupe as superfícies. Superfícies lisas, com menos objetos, e chãos desimpedidos são mais fáceis de limpar. Não acumule objetos no chão (há muitos que pode pendurar, ou arrumar no sítio) ou fora do lugar.

• Destralhe continuamente. Depois da operação destralhar, uma casa livre de tralha requer manutenção. Desfaça-se sempre, e continuamente, das coisas de que não gosta, que não usa, que tem repetidas, ou que estão estragadas. Cultive o desapego, verá que se sente muito mais leve. Destralhar é um processo contínuo.

• Areje todos os dias, para renovar energias e evitar acumulações de odores e humidades, difíceis de eliminar.

• Crie o hábito de descalçar os sapatos mal entra em casa. Coloque-os numa sapateira, à entrada, e percorra a sua casa livremente, limitando consideravelmente a quantidade de sujidade da rua que entra em casa.

• Utilize plantas para purificar o ar. Algumas das minhas preferidas são o lírio-da-paz, palmeira-bambu, hera, gerbera e crisântemo.

• Limpe a casa com ordem. Primeiro, limpe o pó, e só depois aspire e lave o chão.

In Livro “Destralhe a sua Casa",

Paula Margarido

