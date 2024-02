É conhecido o poder das ervas, plantas e pedras para potenciar, limpar e equilibrar energias.

A prática dos banhos de ervas é feita por muitos, e aqui seguem as principais dicas.

Banho para a prosperidade:

- 21 folhas de louro

- 21 cravos de Índia

- 21 anis estrelado

- 21 galhinhos de alecrim

Modo e fazer o banho:

Ponha a ferver 1l de água.

Num recipiente coloque as ervas e quando a água estiver a ferver jogue-a por cima delas.

Cubra com um pano e deixe amornar.

Depois de morno ou frio (ideal ser frio) , coe e reserve as folhas ou ervas num papel branco limpo, para serem posteriormente descartadas.

O Banho:

Tome o seu banho normal e no fim, derrame o banho que preparou, sempre do pescoço para baixo (nunca na cabeça!).

Lembre-se que a intenção vale muito, e tanto durante a confecção da infusão como durante o banho, mentalize os seus pedidos e intenções, assim como agradeça por ser ouvido e atendido. Peça para que os seus caminhos se iluminem e se abram e a prosperidade chegue a si.

O ideal é deixar o corpo secar ao ar, sem o uso de toalha.

Após o banho deve usar roupa lavada.

Descarte das ervas e folhas usadas:

Enrole-as num papel branco (pode ser guardanapo ou mesmo papel de cozinha) e deite num canteiro ,no campo ou jardim, desde que seja na natureza e esteja limpo, sempre a mentalizar que a energia daqueles elementos traga prosperidade para si.

Quando tomar este banho?

O dia mais propicio para fazer é a sexta feira.

Experimente fazer durante 7 sextas seguidas,

Pode ainda optar por fazer a cada lua cheia.

No entanto considere sempre que é importante ser proativo na busca da sua prosperidade .

Não é sentado à sombra que as oportunidades chegarão até si.

Se não se mexer não há banho que resolva.

O banho por si, só abre caminhos, não os faz!

E lembre-se ainda de que a crença na escassez só atrai mais escassez e dificuldades.

Ache-se verdadeiramente merecedor e não esqueça de ser grato,