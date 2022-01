Janeiro 2022

15 a 21 de Janeiro

Regente 2

Este é um período de regeneração, de restaurar tudo o que pode ser curado, principalmente ao nível dos relacionamentos.

Ora, como sabemos, os relacionamentos estão presentes em tudo na nossa vida, desde a relação afectiva, amorosa, familiar, profissional, etc.

Portanto, na verdade, todas as áreas da nossa vida estarão em causa neste momento, e, é fundamental da nossa parte, que façamos um pequeno esforço para olhar através de cada um dos nossos relacionamentos, tomando consciência do papel que exercemos em cada um deles.

E são tantos os papéis que representamos, com tantas ramificações. Somos pais, filhos, avós netos, tios, sobrinhos, patrões, empregados, amigos, conhecidos, colegas, professores, alunos, etc.

Não paramos para pensar que é apenas um papel que desempenhamos com maior ou menor eficácia, com maior ou menor mestria. Por vezes são papéis desgastados pelo tempo e pelo convívio e parece que aquela relação está morta, que já nada mais nos acrescenta, ou então somos nós que já não acrescentamos nada. Exigimos dos outros aquilo que muitas vezes não conseguimos dar. Outras vezes exigimos de nós aquilo que nos é impossível dar. Obrigamo-nos a permanecer em relações tóxicas até que compreendamos que somos maiores do que nos permitimos ser.

Portanto, este é um momento muito apropriado para avaliar com muita paciência, calma e compaixão, cada um destes relacionamentos. Não significa que teremos que tomar já uma decisão, até pelo contrário, porque estas frequências numerológicas não querem pressas, nem precipitações.

Tudo deve ser feito com bastante cuidado e zelo, inclusive para não piorar certas situações que por si só já estão à beira do abismo.

Se tivermos que “sair” de um qualquer relacionamento que seja em profunda compreensão e aceitação de toda a situação e não apenas como um escape, uma fuga, um baixar de braços ou uma desistência de nós mesmos.

Este é um tempo restauração, de regeneração, de renascer e, sempre que algo está para nascer, há que ter paciência e saber esperar. Existe em volta de um qualquer nascimento uma aura de amor e respeito pelos ciclos que ditam o tempo das coisas; uma certa energia muito terna e ao mesmo tempo expectante envolve um qualquer nascimento, seja de um ser, seja de um novo amor ou amizade, seja de um projecto grandioso ou de um menos impactante, mas ainda assim importante para quem o concebeu.

Este é um tempo de cuidar das feridas, emocionais ou psicológicas, do corpo ou da mente, das emoções ou do espírito. É um tempo de parar para sentir qual a direcção que deveremos tomar, ou então validar este caminho que já estamos a trilhar.

Eva Wolf Heart (Eva Veigas)

Numerologia Arcana