Se para instalar um novo hábito são necessários – pelo menos – 21 dias, para acolher o questionamento na nossa vida é necessário algo de maior profundidade: noção do que é amarmo-nos, noção do que é que me satisfaz, noção de quais são os meus valores e princípios.

Sou um bom jardineiro no meu jardim quando olho para dentro e reconheço que a minha árvore dá frutos - frutos esses que me nutrem a mim e a quem a mim recorrer para se nutrir -, e que as minhas raízes são profundas e conectam-se com o centro da terra, sei quem sou.

Sugiro que faça o seguinte exercício:

1. Desenhe uma árvore;

2. Desenhe as folhas que compõem essa árvore atribuindo um nome a cada folha (familiar, amigo, colega);

3. Pinte o rebordo das folhas de acordo com o que sente nessa relação (sendo verde saudável e vermelho tóxico);

4. Ao terminar de desenhar a árvore, as folhas e respetiva cor, os nomes das pessoas com quem mantêm relações mais frequentes, observe por um momento. Sinta. Tem escolhido nutrir a sua árvore? Tem feito a poda com regularidade ou, por insegurança, permite que a árvore cresça sem cuidado, criando mesmo à volta ervas daninhas que já tomaram uma proporção desnecessária?

A jardinagem é uma tarefa que implica paciência, presença e muito amor. Temos de recorrer a técnicas específicas, temos que nos capacitar das ferramentas adequadas e temos de respeitar os ciclos, assim como a natureza de cada espécie (entenda-se, indivíduo).

Quanto mais e melhor se conhecer, melhor jardineiro será do seu jardim interior, e deverá começar exatamente pelo primeiro passo: conhecer-se.

Caso tenha interesse em contactar-me poderá fazê-lo através do e-mail soraiasequeira.heartcoach@gmail.com, e poderá seguir-me no Instagram.