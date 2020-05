No espaço de um mês muitas foram as pessoas que deixaram a sua criatividade fluir, por via das máscaras que começaram a criar, cujo uso é obrigatório em contexto social.

Não tenho nenhum estudo de mercado realizado, mas acredito que todos temos alguém na nossa rede de contactos que esteja a criar máscaras. Por via das redes sociais, partilho por exemplo, a iniciativa da Joana Costa e da Piedade Ferreira.

E, por falar em máscaras, sendo efectivamente este ponto que gostava de trazer para 'cima da mesa', o que é que agora vai optar por fazer, uma vez que o espelho da sua alma está, mais do que nunca, cristalino, transparente, permeável? Já teve oportunidade de estar em algum espaço de pequenas dimensões com outra pessoa a partilhar do mesmo?

Até à bem pouco tempo os olhos eram automaticamente direcionados para baixo, provavelmente para o smartphone que estivesse nas nossas mãos. Recorde-se, por favor, da última vez que partilhou um elevador ou que esteve numa fila de espera (e sim, eu sei que a distância física é agora maior, mas não será por isso que não conseguirá fazer este exercício).

Recorde-se dos seus movimentos em piloto automático, em que dificilmente iria optar por andar de postura vertical, pois a cabeça estava sempre inclinada, de olhar baixo, igualmente nos transportes, em que também a fuga era o smartphone. Naturalmente que a fuga continua a existir, mas caramba, não é prático. Pois não? Apesar da máscara nos tapar, sinto que estamos profundamente mais expostos. O nosso olhar está convidativo, não podemos abraçar ninguém sem ser por esta via. Não é incrível?