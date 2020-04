O nosso cérebro vai adquirindo capacidades extraordinárias para resolver problemas. Desenvolve mecanismos de defesa, de adaptação e de regulação das emoções. Esta é a primeira nota que lhe quero deixar, e que escolho para introdução, pela simples razão de que é importante que confie nas suas capacidades para lidar com o momento atual.

Comece por recordar todas as crises que já viveu, identifique de que forma conseguiu ultrapassar: o que fez que só dependeu de si, a quem recorreu para se apoiar, em quem se inspirou para se motivar, conecte-se com a sua fé.

Sem ignorar a dimensão do que se passa dentro e fora das quatro paredes da casa de cada um de nós, tendemos a atribuir-nos a importância de sermos especiais. Somos especiais? Sim, somos. Todos sem exceção, cada um com a sua contribuição particular, singular, própria, individual. Porém, hoje, no Dia Internacional da Terra, gostaria de relembrar os leitores de que somos pequeninos, bem pequeninos perante a imensidão do Universo, que é de facto a nossa casa comum. Existem espécies em vias de extinção, e tantas outras que extintas. Não vamos permitir que a nossa condição humana - a capacidade de amar, de acolher o outro, a empatia, a solidariedade - se extinga.

Já tivemos oportunidade de conhecer alguns impactos positivos no planeta, proveniente do desaceleramento do Homem. O ar das cidades está menos poluído, e, ainda que a longo prazo esta paragem não seja suficiente para mudar o paradigma, é sem sombra de dúvida a mensagem que todos devemos ter em mente: abrandar, reduzir o consumo de energias, optar por transportes públicos em detrimento de optar por veículo próprio, consumir de forma consciente e amiga do ambiente é a forma de viver que poderá permitir às crianças de hoje encontrarem condições razoáveis para que também estas considerem criar famílias.