Olá a todos, que bom rever-vos! E aqui estamos nós, logo hoje, num dia tão especial: é que pela madrugada, às 05h00, o sol e a lua encontraram-se na constelação de capricórnio, e assim temos a 1ª lua nova em 2021.

O novo ano fiscal iniciou-se há 13 dias e ‘aqui’ está: a melhor lua nova para assumir um valente e herculano compromisso.

Em vésperas de novo confinamento por terras lusas, e à semelhança do que já acontece noutros países, vamos reviver um bocadinho do que em 2020 nos fez – à grande maioria – sufocar. Só que agora, em 2021, não estamos com grande disponibilidade emocional para permanecer em apneia. Estamos sedentos de ‘perder as estribeiras’, estamos exaustos de ver a nossa liberdade condicionada.

Se em 2021 estão eleitos os PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating, as palavras-chave podem ser, por exemplo, LIBERDADE e DESAPEGO.

Toda esta tensão e urgência, que sentimos nas vísceras, pode ser interpretada à luz do que acontece agora no nosso céu, isto é, temos três planetas em aquário: Mercúrio, Júpiter e Saturno; dois planetas em touro: Urano e Marte; Sol, Vénus e Plutão em capricórnio e Neptuno em Peixes.

Bem sei que – para alguns dos leitores - pode ser difícil de acompanhar ou interpretar o que acabei de partilhar (a título astrológico), por tal, peço-lhe – humildemente – que olhe para o que se passa dentro de si, para as suas emoções atuais, e para o que se passa no mundo.

Não sente que está difícil? Acredito que sinta. Acredito genuinamente que por ora se sinta dececionado com o rumo de 2021, que mal iniciou e já confinou. Encontrar motivação extra, esperança e foco será, talvez, o maior desafio que irá bater à sua porta todos os dias. Se por um lado vínhamos renovados de esperança, por outro já fomos confrontados com a realidade fora da nossa esfera, além do nosso umbigo.

Em 2021 vamos precisar de:

reduzir o queixume, as relações tóxicas, as comunicações desprovidas de propósito;

o queixume, as relações tóxicas, as comunicações desprovidas de propósito; reutilizar toda a aprendizagem adquirida em 2020, quer ao nível das soft-skills como das hard-skills;

toda a aprendizagem adquirida em 2020, quer ao nível das soft-skills como das hard-skills; reciclar os nossos pensamentos mais comuns, para promover assim novas sinapses, novos sentimentos e novos comportamentos.

Sugiro-lhe também que olhe verdadeiramente para si. Faça uma reflexão consciente do que mais precisa para conseguir conectar-se com o ‘mundo lá fora’. Não se isole, peça ajuda. É fácil desanimar por estes dias, e está tudo certo. Contudo, não se pressionando demasiado, seja curioso pelo seu impacto nas suas relações.

Para viver melhor com os outros deverá encontrar o seu ponto de equilíbrio interno, para responder melhor aos outros deverá responsabilizar-se mais por si.

Este ano comprometo-me a continuar a apoiá-lo!

Quem acolher ser, será.*