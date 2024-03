Regente de 2024 e do mês de março: Lontra

Significa: Dons da Energia Feminina

Recomenda: Despreocupar, Desfrutar da Vida, Colher os frutos do que se semeou

Desafio: Dificuldade em assumir compromissos, imaturidade, falta de confiança

A Lontra é a guardiã por excelência da Energia Feminina no Planeta Terra. A Medicina da Lontra engloba uma série de lições sobre a energia feminina e são aplicáveis a pessoas de todos os géneros.

Ela desfruta plenamente de cada momento, e vive intensamente, completa e inteira no presente, encontrando formas de se experienciar e vivenciar tudo o que de

maravilhoso a vida tem para lhe dar.

Confia que para cada desafio que lhe é colocado, irá sempre surgir uma solução e que o Grande Espírito nunca nos dá um “fardo maior que as nossas costas”.

Um dia a casa da Lontra começou a arder de forma inesperada, e quando conseguiu

reunir os seus amigos para a ajudarem a apagar o incendio apercebeu-se que era

tarde demais.

O tempo estava maravilhoso e sentiu de imediato que de pouco adiantaria as crianças assistirem a tão triste espetáculo.

Não hesitou um segundo para se encaminhar para a sua zona preferida do rio, onde brincou toda a tarde com os filhotes.

Todos os outros animais acharam estranha esta sua despreocupação, visto que em breve iria deixar de ter onde se abrigar.

Com a sua mente distante de todas essas preocupações, ela sabia que uma boa solução haveria de surgir e sempre que possível procurou contato físico com os seus bebés, como habitualmente, como forma de lhes dar segurança e demonstrar carinho, afeto e o seu amor de forma visível e muito física.

Sem dar conta, aos poucos as crianças foram avançando para uma zona do rio onde nunca tinham brincado antes.

Rapidamente a otimista e positiva Lontra reparou numa casa do outro lado do rio que parecia vazia.

A casa era linda e tinha sido construída por uma família de castores, que entretanto decidiu mudar para uma zona mais espaçosa do rio.

O Castor rapidamente se prontificou a oferecer a sua casa antiga, ficando feliz por dar utilidade à sua construção.

A Lontra foi buscar os poucos pertences que restaram do incendio e começou a tornar o novo espaço acolhedor e confortável.

Ela é uma excelente mãe e dá toda a atenção aos seus filhos que em geral são a sua prioridade, e tem consciência do privilégio que é a magia da maternidade.

Evidentemente que os seus elementos são a Terra e a Água, os elementos femininos por

natureza. Ela é a regente da família com energia 8, número que ostenta as curvas da

figura feminina.

A Lontra celebra todos os dias a alegria de ter a oportunidade de vivenciar a energia positiva do amor que resulta da interação com todos aqueles que a rodeiam, e nunca se preocupa antecipadamente com os desafios que lhe são colocados ao longo do caminho.

Ela confia nas suas competências criativas, intuitivas e espirituais para encontrar as soluções adequadas para todas as situações, por isso não é ciumenta, nem possessiva, nem maliciosa..

Mas há que ficar atento, porque a medicina da Lontra pode exacerbar o seu lado descontraído e despreocupado, ao ponto de ter dificuldade em assumir compromissos, revelando uma forma imatura e excessivamente desprendida de viver a vida.

Este ano de 2024 e em particular este mês de Março, chegou o momento de dar prioridade ao tudo o que deixa a sua alma feliz, e permitir-se ser comandado pela poderosa energia feminina que habita dentro se si, e isto é válido para pessoas do sexo feminino e masculino.

Será que chegou o momento de abandonar esse velho hábito de se preocupar com

tudo, e voltar a confiar que a vida ainda tem muitas surpresas reservadas para si?

Agora é tempo de colher os frutos de tudo o que semeou, principalmente nos últimos 7

anos.

Eleve a sua vibração e tome consciência de que atraímos tudo o que está alinhado com a nossa vibração.

Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas e principalmente pelas suas emoções e permita-se materializar tudo o que lhe traz bem estar.

Volte a recuperar a sua capacidade de acreditar na vida, divirta-se mais, e simplesmente dê permissão para a felicidade entrar.

Acredite que um pouco mais à frente tudo poderá acontecer como tanto deseja e merece.

Permita-se fluir com as águas do Universo, pois este é o caminho equilibrado da sua energia feminina.

Confie no plano e relembre-se que há sempre pelo menos uma solução para todos os desafios.

A Lontra poderá também trazer o seu dom da maternidade e trazer a boa nova de que este é um momento propício para avançar com a aventura de trazer um filho ao mundo, ou que deve dar prioridade ao tempo de qualidade que passa com os seus filhos.

Isto não significa que irão desaparecer todas a preocupações, até porque o convite é precisamente largar as pré-ocupações da mente com algo que não aconteceu e que provavelmente nunca irá acontecer.

Os desafios irão continuar a surgir na sua vida. A grande diferença é que com a medicina da Lontra poderá lidar com eles a partir de um outro lugar: o seu coração que confia que está sempre tudo a acontecer da forma certa e no momento certo

AHO

