Feliz Imbolc.

Renascimento, 1 de fevereiro, dia do Ano Novo lunar.

Lua Nova de Aquário.

Despedimo-nos do antigo interno e exfoliámos a velha pele, no sentido literal e no figurado, no Daytreat delicioso junto ao mar. Grata pela presença de cada uma.

Finalmente, para Portugal, ainda que o mapa astral das eleições não seja fantástico - hélas - estamos a semear para:

Outubro de 2022 (última quadratura Saturno-Úrano),

Março de 2023 quando o senhor Saturno sai de Aquário.

Janeiro de 2024 quando Plutão, deus da transformação, chega a Aquário o signo das revoluções.

Verdade, liberdade, fraternidade começam dentro de cada uma e um.

Neste Daytreat falámos bastante de um dos temas do arquétipo do Imbolc: a virgem, e da sua relação com os nossos complexos de poder.

A maior revolução de todas é essa: a transformação do amor pelo poder, no poder do amor.

Que o céu nos inspire e o amor nos abençoe!

Deva Vera Teresa (Vera Faria Leal)

Imbolc: “ O Imbolc, Imbolg ou Oilmec é um festival gaélico que marca o início da primavera. É comummente realizado nos primeiros dias de fevereiro ou a meio caminho entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera. Historicamente, o festival de Imbolc foi observado na Irlanda, Escócia e Ilha de Man. Wikipédia”