Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Cartas do Ano; Justiça e 5 de Ouros

Com a carta da Justiça teremos um ano em que veremos desfechos de processos , tomadas de decisões importantes e a justiça a ser feita.

Se andar a adiar decisões o Universo o fará por si, se vai gostar do resultado será outra história. Chegou o momento da humanidade aprender que todo plantio tem uma colheita e se quer mudanças e coisas boas, só há um caminho, o correto.

O 5 de Ouros vem mostrar exatamente as consequências de ações menos correctas e impulsivas, mas tudo pode ser transformado com a mudança de postura e vibração.

Os erros só servem justamente para o aprendizado e consciencialização de escolhas e posturas que não trouxeram o desfecho desejado.

Um ano repleto de bom trabalho interno e pela humanidade. Reflexões sobre o que sentes que tens que transformar, assumir os erros e seguir em frente de forma honesta.

Que o vosso 2024 seja uma lição e transformação, em amor.

Espero cá estar para ver as mudanças e realizações de todos.

Bom ano, gente boa!

Carla Marialva

Leia no Sapo Lifestyle as Previsões para todos os signos

Carla Marialva - Horóscopo de Carneiro - SAPO Lifestyle