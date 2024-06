Principal orientação: LOBO

Principal desafio: LAGARTO

O Lobo é o grande professor.

Ele tem elevada maturidade emocional e escolhe uma Loba com quem partilha toda a vida.

Precisa de passar tempo sozinho e tem grande ligação com a Lua (com as emoções), mas volta sempre para a sua Loba (esta informação é válida para todos os géneros).

Esta semana dê atenção ao seu relacionamento amoroso, ou a essa área da sua vida (caso não esteja num relacionamento).

É possível que o Lagarto esteja a alertar para os mecanismos inconscientes que ainda não foram vistos.

Pode estar a faltar mais romance na sua vida ou será que deixou de acreditar que a magia está sempre a acontecer a todo o momento?

Pode também ser uma boa altura para iniciar uma nova formação ou dar atenção aos seus estudos.

Ana Paula Lago

comunidadedoser.marcacoes@gmail.com~

https://instagram.com/apaulalago?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/cartasxama?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:

https://www.facebook.com/ana.p.lago.3

Sites : www.comunidadedoser.com