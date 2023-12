Principal orientação: BALEIA

Principal desafio: FALCÃO

O Falcão é o mensageiro que está atento a todos os sinais e identifica as sincronicidades, porque ele é quem tem maior alcance de visão no reino animal.

Com a sua visão panorâmica ele identifica os padrões que precisam de ser curados e que muitas vezes têm origem no nosso passado ou no passado dos nossos ancestrais.

Esta semana dê atenção a todas as mensagens que receber e que lhe pareçam ser “coincidências”, porque na verdade nunca o são.

Ao longo desta semana, em que a lua está a decrescer, permita-se olhar para o passado para poder curar o seu presente.

Ana Paula Lago

