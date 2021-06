Segundo os senhores do tempo, os Maias e o seu calendário natural, estamos já a terminar a Lua do Coelho, a Lunação da Cooperação, que nos trabalhou sobre a questão: como dedicar-me ao Universo?

E assim o Verão entra nas nossas vidas com uma série de imponentes e exigentes planetas à nossa volta a impulsionar purga, revisão, reciclagem, genuinidade essencial no pensar, sentir e agir.

~

Pois que no final desta semana estaremos já sob a influência da LUA da Tartaruga, a Lunação da Presença.

Por 28 dias e noites somos e seremos trabalhados, desnudados, inspirados, reciclados, questionados sobre o tema: Como aumentar a minha alegtia e o meu amor?

Que esta Lunação seja Mágica e Eficaz neste Eclodir da essencia genuína que somos. dentro e fora.

Que assim seja.

Assim É.

Nádia NadZka

