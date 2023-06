Segundo os Senhores do Tempo, estudiosos da Natureza e os seus ciclos Universais, no calendário Maia, (hoje chamado sincronário da paz) estamos sob a influência da Lua do Coelho, a Lunação da Cooperação.

28 dias e noites em que somos e seremos trabalhados, desnudados, ados sobre o tema: Como dedicar-me ao Universo?

Que esta Lunação seja um rasgar e abertura de consciência do quanto somos feitos do pó das estrelas e planetas em cada átomo.

Olhem para o Céu e para a Terra, vejam o quanto somos abençoados abaixo como acima. Fazemos parte desse Mundo que nos rodeia perto, longe e infinitamente.

No chão, na Terra, nas montanhas, florestas, pedras, animais e oceanos, nas estrelas, na Lua, Sol, planetas, luas, nebulosas e galáxias.

Flutuamos pelo universo num ser vivo cheio de fogo, terra, ar e água, em rotação contínua sobre uma estrela gigante de mão dada com uma Lua Cheia de histórias que os Lobos uivam.

Um movimento em criação constante que permite que tudo aconteça, assim como o nosso respirar e o movimento maravilhoso de sincronia do nosso corpo, mente e espírito.

Esta é a realidade em que estamos, a manifestação que somos.

Assim É.

Nádia NadZka

http://www.nadzka.weebly.com/