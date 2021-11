O ANJO ASALIAH rege entre o dia 13 e 17 de Novembro e a sua essência é Contemplação que é uma virtude que permite ter uma visão de conjunto, com distanciamento e perspectiva, vendo mais e mais alto, sempre na direcção da Luz Divina. Abençoa-nos com conhecimento do mais além o que nos leva a actuar com justiça. Converter o espiritual em matéria é equiparável ao fazer justiça.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Com a Tua ajuda estou a afastar-me da zona obscura, abandono os castelos da matéria e avanço nas Tuas Terras Prometidas.

Na Exortação ASALIAH diz-nos: Peregrino, serei o teu instrutor e de Mim aprenderás os mecanismos da Justiça Divina. Terás a evidência de tudo o que deve ser, e compreenderás porque é assim… E então, jamais deixarás de poder ser uma Pessoa Justa.

Os dons do Anjo ASALIAH são entre outros: elevarmo-nos para Deus; conhecer a verdade nos processos internos e externos; contemplação das coisas divinas e sua compreensão; ter um caracter agradável e justo.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

