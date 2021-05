O Anjo Lauviah rege entre o dia 11 e 16 de Maio a sua essência é Vitória que alcançamos após a criação do projecto, o afã, a meta, o objectivo, desde que o nosso propósito esteja de acordo com a ordem divina. A Vitória não deve transformar-se em luta, em guerra, porque não deve ser um triunfo da matéria mas, do Eu Superior, em consonância com a ordem cósmica.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Que eu possa ó Lauviah ser um exemplo das virtudes que emanam do Mestre do Mundo, Teu Rei, meu Pai.

Na Exortação Lauviah diz-nos: Eu posso somente oferecer-te uma pausa, uma paragem, e seria lamentável, Peregrino, se acreditasses que já tinhas chegado.

Os dons do Anjo Lauviah são entre outros: ser sábio e justo; a celebridade graças ao talento; protecção contra o orgulho, ambição desmedida, ciúmes e calunias.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo