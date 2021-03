O Anjo HAIAIEL rege entre o dia 11 e 15 de Março e a sua essência é Armas para o Combate que nos permite usar providencialmente a couraça e a espada para podermos discernir a decisão ou a opção justa. As armas são para os nossos perversos internos e a vitória do combate é espiritual.

Na Invocação pedimos ao Anjo: HAIAIEL: Faz que a minha natureza emotiva se integre harmoniosamente no Grande Corpo do Pensamento.

Na Exortação HAIAIEL diz-nos: a Divina Impaciência exprime-se através de Mim e é contágios para ti, Peregrino, porque Eu te armo Oficial desse Exército da Impaciência que luta desde há séculos para viver em níveis superiores.

Os dons do Anjo HAIAIEL são entre outros: a confusão dos perversos; outorga protecçáo, dá a vitória e a paz; confere muita energia para a vida diária; distinção pelo valor, pelo talento e pela actividade; protecção contra a discórdia e as tendências à traição.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo