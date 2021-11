O ANJO DANIEL rege entre o dia 28 de Novembro e 2 de Dezembro e a sua essência é Eloquência que é a faculdade que nos permite expressar as ideias, os pensamentos, e opiniões com beleza- Ao atenuar o rigor da realidade a Eloquência proporciona a misericórdia em nós e para com os outros e assim, poderemos alcançar a de Deus.

Na Invocação pedimos ao Anjo: Daniel, coloca em mim, a virtude de rejuvenescer com o meu espírito os seres e as coisas; faz, Senhor, que eu possa revelar aos outros o seu potencial adormecido, e que represente para todos o nascimento de novas ilusões, de novas esperanças.

Na Exortação DANIEL diz-nos: Peregrino, o Eterno reservou-me este espaço para levar socorro aos que, quando tudo parece perdido, levantam para Mim olhares implorantes. Eu sou o Anjo das Misericórdias que injecta a divina essência nas naturezas que esgotaram a capacidade de se valorizar.

Os dons do Anjo DANIEL são entre outros: misericórdia de Deus e consolo, remédio para todos os males; o perdão das injúrias, dos erros; rejuvenescer, recuperar graça e beleza; inspiração para que os indecisos possam decidir-se; protecção contra a tentação de viver por meios ilícitos.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Raposo

anjodaguarda@sapo.pt