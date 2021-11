O ANJO ARIEL rege entre o dia 8 e 12 de Novembro e a sua essência é Percepção Reveladora que traduz o encontro e conjugação do Eu Superior e do Eu emotivo que conduz à concretização das ideias. ARIEL traz a revelação dos desejos que transforma em pensamentos para revelar os objectivos perseguidos pelo nosso Eu Superior : os sonhos precedem a realidade.

Na Invocação pedimos ao Anjo: ARIEL, Senhor, quero afastar-me dos laços da matéria para percorrer em liberdade os teus espaços infinitos.

Na Exortação ARIEL diz-nos: O Eterno colocou-me neste ponto do espaço para que os sentimentos e a razão unam as suas forças para exprimir os mistérios do Céu. Descobrirás em mim, Peregrino, o sabor das coisas eternas …..

Os dons do Anjo ARIEL são entre outros: descobrir os segredos ocultos da natureza; realização dos sonhos e fantasias; ideias novas e pensamentos sublimes; protecção contra as atribulações do espírito.

Excertos do livro Invocações e Exortações dos Anjos da Guarda.

Filomena Villas Raposo

