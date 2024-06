Recomenda: ficarmos atentos aos sinais e às sincronicidades, alargar o campo de visão, curar padrões ancestrais

Desafio: ultrapassar a mente racional que impede de receber as mensagens divinas

O Falcão tem uma grande amplitude de visão e um coração destemido.

Ele não é o que voa mais perto do sol, porque ele sabe que essa é a missão da águia, mas sim aquele que vê mais longe.

Ele é o grande mensageiro.

A Águia e o Falcão são grandes amigos e têm medicinas próximas e complementares.

A Águia conecta-se com o Grande Espírito e acede à sabedoria divina.

O Falcão vê a “verdade por inteiro” e transmite-a.

Para melhor entender a situação atual, o Falcão “vê” o passado e o futuro.

Todos temos um passado, e essas heranças, de uma forma ou de outra, contribuem para o momento presente e para o futuro que estamos a construir. E ele não sonda só a nossa linha tempo, mas também as nossas heranças ancestrais e todos os padrões, lealdades e sistemas de crenças que estão a condicionar o momento atual que estamos a viver.

Nada lhe escapa, nada lhe passa despercebido e frequentemente comunica as mensagens do Grande Espírito através da linguagem das sincronicidades (ou sincronismos), porque ele sabe que tem por missão passar essa informação aos outros.

Ele lembra-nos que não existem coincidências e que nada acontece por mero acaso.

Está sempre alerta para perceber os sinais e as mensagens que a todo o momento chegam do mundo espiritual.

O Falcão possui uma visão panorâmica que lhe permite ver sempre tudo o que há a considerar relativamente a uma situação.

É um bom companheiro para ajudar a desenvolver e elevar a consciência. Ele sabe que todas as situações resultam de um dado enquadramento e que é importante dar atenção ao contexto que está a influir para o momento atual.

Tal como a Coruja, ele é um dos regentes do 6.º Chakra, o Chakra da 3.ª visão.

Ele comunica através da intuição, por vezes de formas menos óbvias e muitas vezes difíceis de descodificar, apelando a intuição do recetor, e de modo que seja necessário abrir a via do coração para receber os seus insights.

E ele encontra sempre formas de passar a informação, geralmente de forma pouco convencional, como a repetição de números, uma frase num livro, ou a vontade irresistível de ir a um certo lugar.

O Falcão é o mensageiro dos deuses, e tal como Mercúrio, aquele que traz todas as notícias sobre a nossa jornada aqui na Terra. Escute as suas mensagens e desfrute de uma vida mais segura e ao encontro do seu mais elevado propósito de vida, aqui e agora na Terra.

Talvez esteja na hora de deixar de se distrair com os detalhes e concentrar-se na perspetiva mais ampla da sua situação atual.

Durante este mês de junho permita-se confiar no poder do Falcão, e ficar ainda mais atento aos sinais e às “coincidências” que estão sempre a chegar (que todos sabemos que não existem), poderá ver claramente o que está por vir e desafiar quaisquer obstáculos que possam estar a bloquear o seu caminho.

Uma maneira específica pela qual a orientação de Falcão funciona é usar uma visão amplificada, clara e focada, para orientar a sua ação.

Trabalhe e desenvolva as suas competências intuitivas, para que consiga fazer o “download” da informação necessária para resolver os desafios que estão neste momento presentes na sua vida.

Poderá ser que comece a ver números repetido, como 1111 ou horas com números repetidos como 22:22. Ou poderá receber um livro que lhe traz as respostas que precisa.

Fique ainda mais atento às pessoas que se cruzarem no seu caminho nesta altura. Tudo está sempre a acontecer no momento certo e da forma certa. Não há erros nem enganos. E estamos sempre a ser orientados e guiados. Só precisamos de abrir o coração e estar disponíveis para receber essa orientação.

O Falcão pode também estar a mostrar a sua disponibilidade para recorrer à sua medicina, de modo a que possa sentir-se mais seguro e tranquilo relativamente a algo que está por vir.

Experimente invocar a sua presença (num rezo simples, numa viagem xamânica ou em meditação) e mentalizar a sua questão ou a decisão que tem de tomar, pedindo para que ele envie um sinal. Coloque sempre as questões de forma clara e simples (se possível com resposta Sim/Não)

O seu coração e a sua intuição irão ajudá-lo a descodificar as mensagens e os sinais que receber.

O Falcão poderá estar também a alertá-lo para a necessidade de abrir o seu campo de visão e sondar o seu passado ou o passado dos seus ancestrais, porque poderá estar aí a resposta que precisa.

Ao ver de forma mais profunda o contexto da situação atual, terá a oportunidade de curar ou resolver um padrão pessoal ou um padrão que tem estado presente no seu sistema familiar.

Poderá também ser necessário investigar se existe algum outro desequilíbrio no sistema que possa ter herdado e que esteja a trazer desequilíbrio à sua vida. O Falcão sabe que quando um elemento do sistema se cura, ele cura todo o sistema.

O Falcão também pode estar a convidá-lo a trazer mais clareza para a forma como perspetiva a vida, e uma das formas de o fazer é limpando, equilibrando ou abrindo o 6.º Chakra, o Chakra da visão e da intuição.

Que seja um fantástico e esclarecedor mês para todos. Permita-se ver a vida através dos olhos do Falcão. Quando a perspetiva muda… a vida muda!

Tal como o meu Falcão, eu também estou a torcer por todos vocês!

AHO!

