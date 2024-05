Trace um Plano Holístico personalizado, focado na sua essência e no desbloqueio do seu potencial, e este plano pode incluir:

Inventário da nossa vida (emocional, mental e espiritual)

Mapa Astrológico - Quem Sou e para onde vou ?

Tarot - Sugestões e alternativas para a minha vida pessoal, familiar e profissional

Alinhamento dos Chakras

Lembre-se, cada pessoa é um universo único, e o caminho para o alinhamento começa com o reconhecimento e a valorização dessa singularidade. Desperte o seu poder interior e comece a viver em conformidade com os seus valores mais profundos.

Astrologia: O Mapa - Quem sou Eu?

Já alguma vez se questionou por que razão certos eventos acontecem na sua vida? A astrologia pode ser a chave para desvendar esses mistérios. Ao criar o seu mapa astral, está a fotografar o céu no momento do seu nascimento, o que dá insights profundos sobre a sua personalidade, desafios e potenciais.

É como ter um guia personalizado que ajuda a gerir a sua vida.

A astrologia não é apenas sobre prever o futuro, mas sim e acima de tudo, compreender e integrar melhor quem somos e como podemos caminhar pela vida de forma mais harmoniosa...

Além disso, ao explorar a astrologia, pode descobrir como os movimentos planetários atuais influenciam a sua vida, podendo ajudar a tomar decisões mais informadas e a alinhadas com as suas ações.

Tarot: Um Espelho recheado de Reflexos

O Tarot é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e orientação. Através das cartas, é possível refletir sobre a sua vida, identificando padrões, desafios e oportunidades. Cada carta é um espelho que reflecte possiveis alternativas, revelando aspectos ocultos que o guiam no seu caminho.

A leitura do Tarot não é adivinhatória, mas sim terapêutica. Ela oferece uma perspectiva única sobre as situações da vida, permitindo um direcionamento consciente e lúcido.

Para começar a explorar o universo do Tarot, considere os seguintes passos:

● Escolha um baralho que se identifique

● Dedique um tempo para sentir as cartas.

● Pratique leituras para si mesmo, focado no que sente

● Anote as suas impressões e reflexões.

● Procure orientação de um especialista para aprofundar a sua compreensão.

Lembre-se, o Tarot é uma ferramenta de autodescoberta. Permita-se ser guiado pela intuição e estar aberto às mensagens que as cartas têm para si. A carta da Papisa, por exemplo, encoraja à contemplação, à confiança na intuição, e a exploração da sabedoria interior.

O site Intuition Universe oferece insights sobre as cartas de tarot como a Temperança, o Louco e os Enamorados.

Mecès Roquette

https;//intuitionuniverse.om/