No dia 16 de maio de 2022 temos a Lua de Sangue: a Lua Cheia em Escorpião ocorre com um eclipse lunar total e traz emoções muito intensas. O nome "Lua de Sangue" deve-se ao facto de, ao ficar totalmente na sombra da Terra, a Lua ficar com uma aura envolvente que lhe dá um tom avermelhado. Isto sucede quando há o eclipse de uma Super Lua, como é o caso, sendo que a Super Lua é assim chamada porque, estando num ponto da sua órbita que a faz estar mais próxima da Terra, ela parece ter dimensões maiores.

A nível energético, a Super Lua é muito mais potente do que a Lua Cheia, uma vez que a Lua se encontra mais perto da Terra, o que faz com que a sua energia seja mais forte. E um eclipse de uma Super Lua é ainda mais estrondoso porque, ao envolver a Lua e o Sol, os dois astros que têm maior influência sobre a vida na Terra, os eclipses são fenómenos com um grande impacto energético. Somemos a isto o facto de esta Lua Cheia estar no signo Escorpião, um dos mais intensos do Zodíaco, e compreenderemos facilmente que os próximos dias prometem ser tudo menos tranquilos...

Esta Lua de Sangue tem a particularidade de ser visível em Portugal, bem como em toda a Europa. O eclipse atingirá o seu pico por volta das 5 horas, portanto, se quiser assistir a este fenómeno, terá de pôr o despertador para essa hora. A Lua começa a entrar na sombra da Terra pelas 3 horas, saindo completamente pelas 7.

Porque a Lua está no signo Escorpião, ela põe em destaque assuntos relacionados com a paixão, o ciúme e o sentimento de posse, assim como a garra, a entrega e a dedicação com que nos damos a tudo aquilo que nos faz sentir vivos.

Se deseja pôr um projeto pessoal em andamento, esta Lua de Sangue vai dar-lhe força, e também clareza mental, para compreender o que precisa de fazer para avançar. Uma vez que Júpiter acabou de entrar em Carneiro, o signo da ação, por excelência, sentimo-nos mais motivados para deitar mãos à obra e correr riscos, superando os nossos receios. É preciso, contudo, redobrar a atenção, porque Mercúrio está retrógrado e alerta-nos para possíveis percalços.

Num relacionamento recente, esta Super Lua pode trazer ao de cima assuntos que serão basilares para estruturar a relação. Pode haver maior intimidade, nem sempre fácil, com a partilha emotiva de sentimentos e até traumas, mas esse encontro será bastante importante para dar força à relação no futuro. Numa relação já estabelecida há mais tempo também há maior intensificação afetiva, e podem vir ao de cima assuntos que, não sendo fáceis de enfrentar, precisam de ser esclarecidos.

Os efeitos de uma Super Lua e de um eclipse estendem-se para além do dia em que estes fenómenos ocorrem. Eles têm uma energia que propicia encontros e reencontros marcantes, situações inesperadas e alterações súbitas no decorrer das circunstâncias, que visam sempre colocar-nos alinhados com aquele que é o nosso propósito e com o nosso Destino. Se alguma situação na nossa vida não contribui para a sua evolução e para aquilo que é melhor para si, pode haver uma mudança inesperada dentro dela. Também é frequente as pessoas não notarem de imediato qualquer alteração na altura em que ocorre o eclipse ou a Super Lua, apenas passados meses que, ao olharem para trás, percebem que se foram operando mudanças muito profundas nas suas vidas e, especialmente, dentro de si.

Os eclipses lunares põem em destaque emoções que estão escondidas. Nesta Lua de Sangue este facto está ainda mais evidenciado, porque a Lua Cheia se encontra em Escorpião e este é um signo especialmente relacionado com os processos de transformação da vida. O nativo do signo Escorpião não tem medo de destruir aquilo que construiu para que possa reconstruir bases mais sólidas e mais saudáveis. Outras vezes, também, estes nativos sofrem profundos golpes que abalam aquilo que tinham como mais sólido e estável, mas são notavelmente capazes de se reerguer.

Esta Lua de Sangue pode ajudar-nos a encerrar de alguma forma um capítulo nas nossas vidas, fazendo-nos compreender questões que não estão ao nosso alcance e que não conseguimos mudar, sendo necessário adaptaremo-nos àquilo que a vida nos apresenta para que possamos seguir em frente.

A Lua Cheia em Escorpião opõe-se ao Sol em Touro, que busca segurança, estabilidade e conforto, e isso faz-nos questionar aquilo que representa a estabilidade nas nossas vidas, aquilo em que confiamos e a que nos seguramos quando precisamos de ter firmeza.

Esteja disponível para os sinais que o Universo lhe envia neste período, os quais podem chegar através de conversas que tem com pessoas que estão à sua volta, acontecimentos inesperados que despertam a sua atenção, mensagens que recebe em sentido literal ou figurado. Ser-lhe-ão fornecidas pistas importantes, que visam ajudá-lo a compreender-se melhor a si próprio, a compreender as suas necessidades e a melhor forma de satisfazê-las. Não resista à mudança e deixe que a vida o conduza onde tem realmente de ir.

Se sente necessidade de se libertar de alguma situação na sua vida, ou quebrar um ciclo que lhe traz sofrimento e que lhe pesa, peça ajuda ao Universo, pois esta Super Lua Cheia é especialmente favorável para receber a orientação de que precisa.