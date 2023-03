Saturno em Peixes

7 de março a 13 fevereiro 2026

Chegou o tempo de sermos empáticos

Saturno entra em Peixes a 7 de março 2023, onde irá passar uma temporada significativa. Saturno em Peixes, corresponde ao fechar de um ciclo de 28/30 anos. Saturno por onde transita pede verdade, autenticidade, organização, estrutura e maturidade.

Então o que podemos esperar?

Peixes é água, caracterizado por emoção, caridade, bondade, amor ao próximo, espiritualidade, as dores de todas as dores aparecem para serem curadas.

O que o Saturno vai estruturar?

O Sr. do Carma vai obrigar a humanidade a ter mais sentimentos e empatia pelo próximo. Vamos aprender a sentir o amor incondicional.

Saturno sabe, melhor que ninguém, quando tudo está velho, gasto e já não faz sentido estar na nossa vida. As decisões que não tivermos tomado na hora certa, vem Saturno e derruba todas as paredes da inverdade.

Tudo o que semeamos na vida tem uma colheita. O Senhor do Carma traz a colheita de tudo que fizemos de bom e de inadequado num passado recente.

Situações pendentes do passado aparecem como lição a ser aprendida.

Mas Saturno o grande mestre, o grande professor, também traz benesses, e coroa os esforçados!

Fase de conclusões, fim de ciclo.

Podemos receber recompensas de todo o nosso esforço, e sermos premiados por Saturno.

As artes, a nossa criatividade também vai passar pelo crivo de Saturno.

É um momento muito oportuno para aprender, estudar, quer em termos espirituais, quer em termos de aprendizagens criativas, música, dança, marketing digital. Temos uma maior necessidade de aprender.

Os signos que irão colher benesses são Caranguejo e Escorpião, naturalmente por serem signos de água.

Signos de Touro e Capricórnio recebem recompensas.

O signo de Virgem poderá ter mais dificuldade em realizar o que pretende, pois tem uma luta de Saturno. Dificuldades Igualmente para Sagitário e Gémeos, nomeadamente do primeiro decanto.

Todos nós temos Saturno em alguma casa (área de vida) no nosso mapa astral, onde temos Peixes é a área em que Saturno trazer aprendizagem. Onde vai mostrar uma verdade que desconhecemos.

Sejam Felizes,

Cristina Candeias