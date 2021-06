Marte, o deus da coragem, da guerra, da força, tenacidade, criatividade, e que é o impulso da ação, acabou de entrar no signo de Leão, onde irá permanecer até 29 de julho.

A sua presença num signo de fogo irá favorecer todos os signos de fogo (carneiro, leão e sagitário) e de ar (gémeos, balança).

Assim, estes nativos podem contar com uma ajuda acrescida nas suas vidas!

É um acréscimo de energia, em que a pessoa sente vontade de fazer algo de novo na sua vida, sente-se com vontade, e com entusiasmo . É uma energia muito positiva já que Marte convida todos a sairem do marasmo da inatividade.

Como se encontra no signo de Leão, acresce de grande criatividade. E não só, pois aqui os amores e prazeres estão manifestamente favorecidos!

Porém como costumam ser mais orgulhosos e decididos, o relacionamento pode ter seus altos e baixos, mas são sempre recheados de calor e exuberância.

Alguns signos podem sentir certa tensão, pois Marte faz oposição ao aquário, quadratura ao escorpião e touro.

O que vão sentir estes nativos durante mês e meio?

Marte em tensão provoca irritabilidade, impaciência. A pessoa tem uma pressa desmedida em resolver tudo, e isso não é positivo, e, poderá trazer transtornos.

Assim, os signos fixos, escorpião, touro, aquário precisam de arranjar uma forma de ultrapassar esta tensão, o que poderá ser através da meditação, desporto ou outro tipo de atividade que lhe dê prazer.

Desejo a todos que aproveitem esta maravilhosa energia!

Abraço,

Cristina Candeias

www.cristnacandeias.pt