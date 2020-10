Este mês tem a particularidade de ter duas Luas Cheias em signos explosivos, o que nos dá força, ousadia e coragem para expressar o que sentimos e para avançar com renovada confiança. Para além disso temos, de um lado, Marte e Mercúrio retrógrados a abrandar o ritmo e, do outro lado, Saturno e Plutão diretos.

A nível astrológico a energia de Outubro é muito especial: este mês começa e termina com uma Lua Cheia, o que é raro e bastante simbólico. A Lua Cheia representa o pico do ciclo lunar e este mês terá dois momentos de especial intensidade: no dia 1 temos uma Lua Cheia em Carneiro, no dia 31 ela acontece no signo Escorpião.

Ambos são signos caraterizados pela garra, pela determinação e, especialmente, pela paixão com que abraçam a vida, o que nos traz uma motivação mais segura para correr atrás dos nossos sonhos e de tudo aquilo que desejamos tornar uma realidade na nossa vida.

Mas as particularidades de outubro não se ficam por aqui: Carneiro é regido pelo planeta Marte, que por sua vez é o segundo regente de Escorpião (antes de Plutão, o planeta regente de Escorpião, ter sido descoberto, era Marte o regente deste signo), e este planeta encontra-se retrógrado até dia 11 de novembro, estando precisamente em Carneiro. Isto faz com que a energia seja mais contida, o que não significa que seja menos intensa.

Aquilo que sentimos fervilhar dentro de nós não é expresso com facilidade, quer seja porque Marte retrógrado nos deixa inseguros, ou porque sentimos que ainda não é tempo de agir. Marte retrógrado obriga-nos a dominar os nossos impulsos, a controlar melhor aquilo que não conseguimos avaliar de forma consciente, a esperar "no nosso canto" - e, com duas fortes Luas Cheias e alimentar as nossas paixões e pulsões, não será fácil fazê-lo!

Este mês apresenta-nos, assim, um importante desafio, que é o de pensar melhor antes de agir, pois estamos mais condicionados pelas circunstâncias que são alheias à nossa vontade. Esta é a altura para deixar crescer dentro de nós a força de que precisamos para, no tempo certo, dar forma concreta e real ao que mais ambicionamos.

É importante ter consciência que estamos também mais propensos a desenvolver comportamentos de ciúme e possessividade, agarrando-nos com teimosia ao que julgamos ser nosso. Modere a sua agressividade e procure canalizar a sua energia para atividades que se manifestem de forma construtiva como, por exemplo, remodelar a sua casa ou dar um impulso mais forte aos seus projetos pessoais, como os estudos, ou aos planos profissionais.

Começamos o mês cheios de motivação, até porque, para além da Lua Cheia em Carneiro puxar pela nossa faceta mais ousada, Saturno deixou de estar retrógrado no dia 29 de setembro, e isso alivia uma certa pressão que nos impedia de avançar.

E no dia 4 de outubro, Plutão também deixa de estar retrógrado, o que nos impele a avançar num processo de transformação interior e autoconhecimento. O início de outubro vai deixar-nos mais focados nas questões de poder e vai instigar a nossa necessidade interior de assumir o controlo da nossa vida.

No dia 13 de outubro Mercúrio fica retrógrado, o que traz a tendência para falhas na comunicação e erros de raciocínio, e para enveredarmos por situações que acabam por revelar ser bastante diferentes daquilo que aparentavam. Com Mercúrio e Marte retrógrados é desaconselhável assinar contratos ou avançar para compromissos importantes, pois podemos arrepender-nos mais tarde.

Esta também não é uma boa altura para avanços no domínio amoroso, precisamente por também neste domínio haver maior possibilidade de enganos e ilusões. Ainda assim, uma vez que Mercúrio se encontra em Escorpião, estamos mais aptos a avaliar as situações em profundidade e a encontrar respostas menos óbvias.

Mercúrio retrógrado em Escorpião ajuda-nos a olhar para dentro de nós de forma mais perspicaz e corajosa, fazendo com que possamos vencer medos e superar traumas que há muito carregávamos connosco.

A meio do mês a tensão é acentuada pela Super Lua Nova em Balança - esta é a maior Super Lua Nova do ano, porque é aquela em que a Lua se encontra mais próxima da Terra.

A Lua não será visível (porque na Lua Nova a Lua encontra-se em linha entre o Sol e a Terra), mas o seu efeito será sentido de forma notória e, como a Lua forma aspetos tensos com Marte, Júpiter, Plutão e Saturno, é bastante provável que despolete em nós a necessidade urgente de agir, de fazer algo para mudar o que não nos satisfaz.

O Sol entra em Escorpião no dia 22 e, como este é o signo da transformação e das metamorfoses, volta a estar em evidência a necessidade de proceder a mudanças profundas dentro de nós, na nossa maneira de lidar com as circunstâncias, nas relações mais chegadas, quer pessoais quer profissionais, e até no espaço que nos rodeia.

A energia de Escorpião será intensificada a 31 de outubro, quando ocorre a segunda Lua Cheia do mês. A Lua Cheia estará agora em Escorpião e isso pode ajudar-nos a chegar a importantes revelações, a solucionar problemas e a compreender algo que nos intrigava. Aquilo que iniciámos sob influência da motivação e da garra de Carneiro, no início do mês, pode agora começar a dar frutos - ou pode ter chegado, finalmente, o momento de agir.