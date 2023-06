Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

A Semana começa com a efeméride da Lua cheia no eixo Sagitário/Gémeos. Neste dia podemos ter uma maior necessidade de aventura, de sermos livres.

Lua em oposição ao Sol traz algum desconforto nas nossas emoções, não é dia de tomarmos decisões, pois representa um fim de um ciclo.

Vénus nos últimos graus de Caranguejo, desafia Plutão. Podem surgir situações do foro relacional para serem resolvidas

.A vida familiar irá ser palco de mudanças!

Dia 6 a Vénus entra no caloroso signo de Leão a aumentar a nossa alegria e a nossa criatividade, estamos mais predispostos para o afeto.

Vénus bem ligada a Neptuno aumenta o sonho, estamos mais empáticos mais generosos, a vida material flui com mais facilidade.

Mercúrio de mãos dadas com Úrano, favorece muito as nossas ideias, é um período muito favorável para a criação de novos projetos.

Desejo a todos uma Feliz Semana.

Cristina Candeias