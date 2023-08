Veja no Sapo Zen o vídeo com as previsões para todos os signos

Vénus e Júpiter testam forças

Marte e Neptuno também, mas Plutão ainda assim traz menos estragos.

Andaremos mais decepcionados? A criar falsas expectativas e agora a colher frutos para os quais não estávamos preparados?

Dia 23 o Sol chega a Virgem pedindo clareza nas metas e pés bem colocados na terr.

Nesse dia também Mercúrio começa o seu movimento retrógrado em Virgem, ou seja em casa própria, trazen

do aqueles eventuais momentos de confusão, mal-entendidos.

Ppedindo assim, maior atenção no qus diz mas também no que pensa e alimenta dentro da sua cabeça.

É um bom momento para «retificar» ou refazer antigas crenças.

No dia 24, a Lua cresce em Sagitário trazendo mais alegria, força e determinação.

As palavras são difíceis de calar, mas tenha atenção a Mercúrio que nao facilita a que tudo saia como quer ou planeia.

No entanto a vontade será a de investir, avançar, melhorar-se.

Boa Semana a todos!

Alexandra Ramos Duarte