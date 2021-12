Após uma semana de eclipse em sagitário, caminhamos rumo ao fim de mais um ano bastante desafiante.

Vénus e saturno agitam as emoções e as relações. Coloca-as em teste.

O sol em Sagitário quer as verdades acerca das tantas perguntas que gritam por estabilidade. As certezas são necessárias para poderem ser solidificados os factos, os números e as metas.

Olhamos mais para os gastos e os investimentos. A análise torna-se mais exacta e detalhada para podermos construir serenamente.

Mercúrio em sagitário pode trazer mais ânsia.

Lua, Júpiter e Saturno em Aquário devolvem a vontade de percorrer mais caminhos, mas de preferência com o percurso analisado.

Semana por isso de muita maturidade. É um ver para crer. Para fazer acontecer.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus