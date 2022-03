Veja o vídeo com as previsões para todos os signos.

A lua começa em Quarto minguante em Aquário, favorável a deixar para trás tudo o que em nós não nos permite fazer diferente.

O Sol está em Carneiro empurrando firmemente para as tomadas de decisão e alguns possíveis confrontos.

No dia 27, Mercúrio entra em Carneiro, o que intensifica esta energia dos começos, que dia 1 de Abril culmina com a Lua nova também em Carneiro.

Atenção no entanto ao fazer e só depois pensar. Cuidado com o modo como as nossas palavras podem ferir e magoar. Ação gera reação. Ponha de lado a necessidade de estar certo.

Aja de forma menos competitiva ou egoísta. Não precisa de estar sempre a provar nada.

Faça mais silêncio para evitar discussões, lutas ou eventuais desentendimentos sem necessidade.

Vénus, Marte e Saturno em Aquário gritam por liberdade, sobretudo ao desafiar Urano em Touro.

O Céu arruma-se entre Aquário, Peixes e Carneiro.

Alexandra Ramos Duarte

#astrologiasemtabus