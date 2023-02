Veja o vídeo do Sapo Zen com as previsões para todos os signos

Semana de lua cheia em Leão no dia 5.

O céu pergunta-lhe o que precisa de fazer para gostar mais de si.

Já se sabe por no centro?

O que a apaixona?

Qual o peso do outro no seu dia a dia e nas suas decisões?

Dia 11 Mercúrio entra em Aquário trazendo uma necessidade de pensar fora da caixa.

Há uma rebeldia em que o levará a querer abraçar o novo, estudar algo novo, bem como refazer hábitos ou quebrar rotinas.

O romantismo continua em alta já que temos Vénus a continuar em peixes.

Uma semana iluminada para todos.

Alexandra Ramos Duarte